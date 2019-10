Luego de lo que fue el claro triunfo de River por 2-0 sobre Boca en el encuentro de ida por las semifinales de Copa Libertadores, Marcelo Gallardo brindó la conferencia correspondiente y destacó la gran labor de su equipo en el cotejo. Además, el DT apuntó contra Gustavo Alfaro y Ramón Ábila por cuestionar el arbitraje, aunque evitó mencionarlo.

“No escuché a Alfaro y prefiero ver en qué contexto dijo esas palabras. No me puedo dejar llevar por lo que me dicen”, fue la primera respuesta del Muñeco cuando le deslizaron los dichos de Wanchope y Lechuga ante los micrófonos.

Sin embargo, al estratega del Millonario le señalaron que su colega del Xeneize y el delantero cordobés hicieron públicas sus quejas contra el juez Raphael Claus por su labor y afirmaron que las decisiones del brasileño influyeron en el desarrollo del partido.

“Todo el mundo ve y habla de un River que juega bien y que piensa en atacar. Nosotros somos todo lo que se ve y es lo que tratamos de plasmar en todos los partidos. El que vea lo contrario es porque no ve lo que hace este equipo”, explicó Gallardo. E inmediatamente agregó: “Al que quiera hablar del árbitro se le va a ver mucho la camiseta... está escondiendo lo que pasó hoy. Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar. Tenemos que poner condiciones desde el juego, después lo demás no nos corresponde. Hoy no creo que hubo ninguna decisión desfavorable. Hoy River buscó el resultado, incluso cuando iba ganando 2-0”.

De todas formas, el técnico millonario no quiso ahondar en la controversia y destinó la mayor parte del tiempo a hablar sobre el desempeño de sus jugadores.

“Puedo hacer un análisis por lo que vi y creo que fuimos justos ganadores. Nuestra búsqueda tuvo su premio. Somos un equipo que asume los riesgos y protagonismos del partido, a veces somos recompensados y otras veces no. Somos un equipo que también sabe cómo jugar en condición de visitante y en condiciones adversas, así que nos da mucha tranquilidad. Jugamos bien y estamos contentos”, destacó.

El Muñeco reconoció que el resultado los deja bien parados para la revancha pero aseguró que no cuidará el resultado. “Vamos a ir con una ventaja favorable, vamos a tratar de defenderla pero no resignándonos a hacer un gol para estar más tranquilos. Vamos a jugar en un contexto muy adverso pero también sabemos resolver esas situaciones. En 20 días vamos a jugar un partido muy intenso. Sabemos que podemos ser muy peligrosos de visitante sabiendo la necesidad que tiene Boca de buscar el partido”, expresó.

“Nunca nos salimos de foco. Tratamos de trabajar con seriedad pero también con alegría. Es un grupo que la pasa muy bien. No nos dejamos invadir por lo externo, no nos dejamos llevar por lo de afuera. Sabemos que los partidos hay que jugarlos todos y que ahora tenemos que esperar para el próximo partido de la semifinal. Esos días lo vamos a llevar lo mejor posible y con tranquilidad, en la semana previa ya nos enfocaremos de lleno. Nosotros tratamos de respetar una forma que nos dio resultados. Representamos a un club que te exige y nosotros nos sentimos cómodos con esa exigencia. A partir de allí nosotros desarrollamos una mentalidad para no desviarnos con los éxitos y no relajarnos”, concluyó acerca de las virtudes de su plantel y cómo no bajar el nivel.

Fuente: Infobae