Mientras River se prepara para enfrentar el domingo a Platense por la Liga Profesional, el entrenador, Marcelo Gallardo, habló en conferencia de prensa este mediodía y no confirmó el equipo por "inconvenientes en los últimos entrenamientos" y además aseguró que, "cuando termine la participación de River, hablaré de mi continuidad". Por otro lado, se mostró confiado en poder consagrarse campeón del torneo local.

Lo mejor de la conferencia de Marcelo Gallardo en River

Gallardo y la metodología de ceder juveniles de River

A veces vemos jugadores jóvenes nuestros con proyección pero que no están preparados para jugar en la Primera de River por diferentes motivos, porque no tienen el ritmo o porque hay otros mejores, entonces para que algunos jugadores que ya tienen 15 o 20 partidos en Reserva, que es un proceso bueno, y tienen posibilidades de ir a sumar minutos ya en una Primera División, que lo puedan hacer. Ese cambio también les abre la cabeza a algunos futbolistas que se desarrollan dentro de nuestra institución y que por ahí tienen que vivir un proceso más lento de aprendizaje o de asimilar cosas que tienen que ver con una forma de trabajar, y es bueno que vean otras cosas, para darse cuenta que cuando vuelven, si es que vuelven porque tienen que hacer méritos para volver, darse cuenta de que estar acá es muy valioso. Lo digo por muchos futbolistas que tomamos la decisión de dejarlos salir para ver otras cosas y volver con otro deseo de estar y viendo como funcionan en otros lugares, entendiendo que estar acá es un privilegio y que el esfuerzo tiene que ser mucho mayor.

Gallardo, sobre Talleres, Vélez y Defensa, los perseguidores de River

Todos los equipos hemos tenido dificultades a lo largo de todo el año. Cuesta mantener un estilo o una idea. Con menor o mayor recursos, se anteponen las ideas y sostenerlas son buenas. Estos equipos han sabido hacerlo y por algo están donde están. Tiene cierta lógica, cuando sostenés algo con convencimiento y se puede desarrollar y se puede ver.

Gallardo, sobre De La Cruz y su posible próximo regreso en River

Estamos acompañando el proceso de recuperación de acuerdo a lo que nos dicen los especialistas. Está en la última franja de recuperación y de acá a 15 días, si todo va bien, se sumará con todo el grupo para entrenar. No descartamos tenerlo este año con nosotros. Es un jugador importante, si bien acompañamos su momento, de protegerlo y estar con él cercanamente, considero que Nico podría estar de acá a 15 días entrenando con normalidad. Eso tenemos nosotros como parte médico y esperando que así sea porque le va a venir bien a él y a nosotros.

Gallardo, sobre la propuesta de Platense ante River

De acuerdo al planteo y lo que podemos esperar en el partido del domingo ante Platense, últimamente lo vimos con otra dinámica, con una propuesta un poco más osada y ofensiva y he escuchado al entrenador decir que puede intentar salir a presionarnos desde un primer momento y evaluamos todas las posibilidades. Después dependerá de nosotros ver de qué manera seguimos teniendo el funcionamiento que tenemos más allá de la propuesta del rival. Me gustan esas propuestas y nos desafían también, esperemos que el domingo podamos seguir fluyendo como equipo.

Gallardo, sobre el ingreso de Carrascal o Romero en River

Tanto Romero o Carrascal aportan soluciones diferentes porque son alternativas distintas, veremos si cambiamos en el medio del partido también, o como lo vengo haciendo, a través de algunas posibilidades de tiempo, partir a la mitad los tiempos de esas alternativas de acuerdo a las virtudes de cada jugador.

Marcelo Gallardo, sobre los resultados de la Reserva de River

No me preocupan los resultados de la Reserva, pero sí los desarrollos de los futbolistas. Si pueden tener las herramientas para las evoluciones, el resultado viene de la mano. El club exige ganar desde que te ponés la camiseta, pero a cualquier precio no porque ya nos involucramos en una forma que tiene que ver con la historia y la esencia de River. El desarrollo de los futbolistas, los tiempos y darles la mejores herramientas posibles para que mejoren y eso nos ha dado la posibilidad de ir rescatando futbolistas que hoy están en el plantel principal.

Gallardo volvió a hablar de su futuro en River y pidió respeto

Después se hará una evaluación cuando terminemos la temporada. No entiendo las urgencias o la impaciencia, pero quiero que me entiendan a mí, estamos enfocados en esto, queremos ganar la liga y estamos en un proceso optimista, porque nos quedan algunos partidos y si seguimos sosteniendo la diferencia tenemos chances de lograrlo, el enfoque está ahí. Después de todo lo que venga o lo que se imaginan que pueda pasar, lo evaluaremos en ese momento.

Gallardo, sobre el futuro de los experimentados de River

Son jugadores que yo considero valiosos desde todo punto de vista, pero no porque puedan sumar desde el lugar donde estén sino porque se entrenan con posibilidades de jugar y lo hacen bien, compitiendo, con una mentalidad tremenda. Yo evalúo eso, si no lo pudieran hacer, y si no tuvieran la mentalidad y personalidad para desarrollarse de esa manera, evaluaríamos otras posibilidades, porque primero está eso. Significan mucho dentro del vestuario pero tiene que asumir esa exigencia de trabajo y han sido súper respetuosos. Yo los valoro muchísimo.

Gallardo y la 'mala suerte' de River con las lesiones

Nosotros seguimos manteniendo nuestras formas de entrenamiento. Siempre hay situaciones en las que uno está expuesto. Hemos tenido mala fortuna con muchos jugadores lesionados por distintos motivos, no siempre son los mismos. Algunos son muy particulares, como el de Nicolás de la Cruz. Lo importante es que seguimos fluyendo como lo hicimos siempre de acuerdo a cómo entrenamos y lo que deseamos hacer para que el equipo se desarrolle de una manera. No lo podríamos ejecutar si no entrenamos como lo hacemos.

Gallardo y el cambio de Rollheiser en River

Rollheiser no va a ser de la nómina porque todavía no está recuperado. Después vamos a ver las variantes que hemos entrenado en estos días con la posibilidad de sumar un delantero o un volante más, eso lo voy a decidir mañana.

Gallardo y los convocados de River a las selecciones

Nosotros, de todos los futbolistas que han sido cedidos, sólo uno teníamos que era de Selección, que era Paulo Díaz, el resto se ganó su lugar en este proceso por sus rendimientos y fueron captados por los seleccionadores. Eso a mí me pone contento, ver la evolución de un futbolista para que sea una opción de ser convocado a su país, eso habla bien del jugador, que evoluciona bien en el club en el que está. No hemos ido a buscar jugadores de Selección, salvo Paulo Díaz. Si podemos traer jugadores de Selección, significa que podemos traer jugadores de jerarquía, eso no me molesta. Lo que no estoy de acuerdo es en que se juegue en la fecha FIFA, lo más razonable es que no se juegue, como pasa en la mayoría de los países y nosotros no tuvimos esa posibilidad, porque supuestamente no tiene jugadores de Selección y nosotros en estas últimas convocatorias tuvimos seis o siete convocados.

Gallardo, sobre el susto de River con Julián Álvarez en la Selección Argentina

No hablé con Scaloni. Lo que nosotros nos enteramos es que, después de jugar el domingo, él había tenido un entrenamiento el martes, nosotros solemos tener 48 horas de recuperación después de un esfuerzo importante, y cuando van a la Selección, al ser menos los días que tienen, tienen la necesidad de verlos en acción y el día martes él sufrió alguna carga que lo derivó en tener que hacerse estudios, pero no tuvo ninguna lesión importante, simplemente fue una carga que no le permitió entrenar con normalidad dos días. Teníamos preocupación como con cualquier futbolista que cedemos a sus selecciones, ya hemos sufrido esa experiencia de que vengan con alguna problemática. No nos sobra nada y necesitamos que los jugadores lleguen sanos pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar.

Fuente: TyC Sports