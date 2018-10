Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa después del 3-1 de River sobre Independiente que rubricó el pase del Millonario a las semifinales de la Copa Libertadores.

El Muñeco se mostró exultante y analizó: "Siempre estuvimos en el partido, más allá de que el primer tiempo fue muy disputado, de pocos espacios para jugar, un partido de segunda pelota. Sabíamos que iba a ser así. Intentamos sostenernos con nuestros volantes y delanteros, los primeros 20 minutos fueron buenos, fuimos en búsqueda del resultado. Cuando Independiente salió a jugar un poco encontramos también en ese golpe por golpe e hicimos la diferencia más allá del golpe de ellos que nos podría haber pegado duro. Los cambios nos aportaron soluciones, siempre estuvimos en el partido. Claramente había un equipo que quería buscarlo de entrada e Independiente se propuso contragolpear. Terminamos ganando un gran partido con un enorme esfuerzo de nuestros futbolistas. Estoy muy feliz".

Más tarde, elogió: "Tenés que tener personalidad y templanza porque no siempre se dan los partidos como uno quiere y adentro de la cancha se puede perder el eje, y eso nunca nos pasó. Por eso después del empate de ellos no hubo nerviosismo, nos podría haber jugado muy contrariamente a lo que pensamos. Me pone contento por todos ellos".

Además, el entrenador resaltó: "Nos pone como un equipo claramente competitivo llegar a tres semifinales en cuatro años. Estamos convencidos de que esto que venimos haciendo nos puede posibilitar llegar a una nueva final, dejamos en el camino a rivales muy duros. Está bien que los jugadores se sientan con respaldo y confianza, que sepan que todos están disponibles y que todos valoren esas posibilidades. (Juan Fernando) Quintero yo consideraba que iba a ser mucho más importante en el segundo tiempo que en el primero. No es tan importante cómo arrancan, también cómo terminan".

Acerca de la Libertadores, valoró: "Es una Copa muy dura ésta, de equipos muy importantes, que se prepararon y armaron para estar donde nosotros estamos. Eso tiene mucho mérito y mucho valor. Las series con Racing e Independiente fueron muy duras y a lo largo de esos 180 minutos mostramos superioridad, no ganamos de casualidad. Eso tiene mucho valor. La gente se siente orgullosa de este equipo".