Una postal. Marcelo Gallardo, al lado de una amiga de siempre: La pelota. El técnico Millonario se mostró feliz por la victoria en una partido muy difícil.

El técnico Marcelo Gallardo habló de su River. Que fue siempre a buscar el triunfo. Que siempre estuvo en partido. Que menos aún se cayó anímicamente cuando se produjo el empate transitorio del equipo de Avellaneda. Y también respondió sobre la polémica del primer tiempo, cuando a Independiente no le dieron un penal de Pinola a Benítez.



En la conferencia de prensa tras el partido en el Monumental el "Muñeco aclaró que "salió una serie muy dura contra un gran rival.



Siempre estuvimos en el partido. Más allá que en el primer tiempo fue un partido muy equilibrado. De pocos espacios para disputar. Era un partido de segunda pelota. Sabíamos que iba a ser así. Intentamos hacer ese partido que habíamos imaginado. Sostenernos con nuestros volantes. Así fuimos a la búsqueda del resultado que nos convenía".



Más adelante señaló que "después no fuimos tan claros. El partido se hizo más largo y, por ende, más difícil. Era golpe por golpe y ahí es donde hicimos la diferencia. Abrimos el marcador y pensé que todo se simplificaba. y después, más allá del gol de ellos que nos podría haber puestos nervioso, volvimos a tomar la senda por la que habíamos planificado. Al final, terminamos ganando un enorme partido. Ver feliz a nuestra gente es fantástico. Ellos siempre acompañan y por eso estoy feliz".



Luego, y ante la pregunta de porqué eligió jugar con tres delanteros, aclaró que "fue porque imaginé de la manera que creía que iba a jugar Independiente. Con una línea de cinco defensores. Por eso decidí jugar con tres puntas cerrados para que quedaran mano a mano con los centrales".



Al Muñeco no le gusta para nada el VAR. Ya lo había expresado mucho antes, pero él no lo ve demasiado claro. "Se está discutiendo y hablando mucho de la incidencia, en querer mostrar eso", aclaró. Y después se refirió a la plancha en sí, cuando Pinola barrió abajo, no sacó la pierna y bajó al rival: "Hay un claro contacto de Pinola, en el rechazo no puede sacar la pierna, sigue y hay contacto. No tiene intención".



El Muñeco explicó la jugada desde su punto de vista pero no quiso bajar el martillo. Y juzgó la falta más desde la intencionalidad: "El contacto existió, no hubo intención, es a criterio del árbitro y de los del VAR. Estoy segurísimo de que Pinola no tuvo ninguna intención de golpearlo".

La semifinal entre River y Gremio será tras la fecha FIFA. El Millo será local primero.



Por su parte, el técnico de Independiente Ariel Holan fue muy autocrítico tras la eliminación de su equipo y evitó enfocar la conferencia de prensa post partido en excusas por el penal que no le dieron a su equipo en el primer tiempo. "Creo que el balance de los 180 minutos, River a partir del segundo gol justificó el pase a las semifinales. Nos superó en las transiciones a fondo que nos hizo con los delanteros. En Avellaneda esa superioridad se vio en los primeros 20 minutos del primer tiempo, luego lo emparejamos y fuimos superiores. Pudimos haber ganado ese partido. Acá River ganó merecidamente", sostuvo.



Y finalizó diciendo "no tengo bronca porque mis jugadores dieron todo y nos eliminó un gran equipo. Bronca tendría si no hubiésemos estado a la altura en los dos partidos. Tristes sí porque teníamos una ilusión muy grande, pero no se pudo".

¿El Pity se va a EEUU?





Gonzalo "Pity" Martínez quedó relegado del banco por el desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Sin embargo, fue protagonista de un anticipado ruido de mercado. ¿Se va al Atlanta United de EEUU en enero?



Ese club de la Major League Soccer ya hizo contacto con Simonian, representante de "Pity", para aclararle que lo quiere a fin de año. Y está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que son 15 millones de dólares.



El equipo que conduce Gerardo Martino (que no continuaría más allá de diciembre a pesar de que le ofrecieron otros dos años de vínculo) se desprendería del paraguayo Miguel Almirón, una de sus figuras, que se mudaría a Europa. Y ese espacio llenaría el "Pity".



"Todavía no tuvimos oferta por ningún jugador, pero hasta diciembre no se va nadie", advirtió Rodolfo D"Onofrio, pero no negó la posibilidad que Martínez sea negociado.