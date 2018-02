River no está bien. Sea crisis la palabra elegida por su entrenador o no. Lo sabe Marcelo Gallardo. Y por eso cambia. Por eso busca. Por eso es muy probable que el domingo cuando reciba a Godoy Cruz vuelva el caudillo Jonatan Maidana al fondo, debute Bruno Zuculini en el mediocampo y el colombiano Juan Fernando Quintero sea el encargado de manejar el fútbol en ataque.

“El aspecto mental es vital. No depende de los momentos, tiene que estar siempre. El jugador de River debe estar preparado mentalmente y capacitado futbolísticamente. Y además ser consistente, porque lo bueno que se hizo en un momento hay que sostenerlo. Teníamos pensado que el equipo tenía que estar suelto, pero no se vio el último partido. Yo busco una agresividad futbolística que no se vio. Tenemos la pelota, somos lo que más posesión logramos pero hay que ser agresivos. Eso es lo que busco. Todavía no funcionamos. Sabemos qué es lo que queremos pero hay que ajustar las piezas para que funcionen”, analizó el DT en conferencia de prensa.

En cuanto al equipo, lo más probable es que no llegue en condiciones de ser titular Ignacio Scocco, quien no pudo entrenarse a la par del grupo en la semana por una sobrecarga. Tampoco estaría Gonzalo Martínez por una lesión en el sóleo izquierdo mientras que Enzo Pérez está suspendido por haber llegado a cinco amarillas.

Además, Enrique Bologna se sumó a la lista de concentrados y será el arquero suplente, por lo tanto Germán Lux quedó marginado.

El Muñeco recogió el guante. Sabe que atraviesa uno de los primeros sofocones en su exitoso ciclo en River, pero saca pecho. “Soy el primer crítico con algunos momentos del equipo. Cuando el equipo juega mal lo digo y doy mis razones. Soy el principal crítico y autocrítico. Pero se debe analizar el juego.Pero aparecen miserias, inventan cosas... Algunos hacen bandera de eso. Reconozco cuáles son las reglas del juego. Yo no me aferro al reconocimiento absoluto, sé que es así. A mí me gusta la crítica, pero en este país lo más fácil es inventar situaciones que no suceden. Eso está ajeno a mí”.

Y pensando en lo que viene sólo apunta al trabajo para mejorar. “Cuando dije que es difícil no jugar por nada fue una expresión del momento. Les dio tela para cortar toda la semana. Lo comenté como análisis de lo que era la Superliga para nosotros en este momento. Sabemos que tenemos que fortalecernos en este armado del equipo y tenemos que estar mucho más sólidos. Dije eso en un momento en el que es difícil medir. No debe pasar, pero el inconsciente juega. Es así. De ahí a que quieran hacer un escándalo por una frase...”

El probable equipo para recibir el domingo desde las 19.15 a Godoy Cruz es: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta, Marcelo Saracchi; Juan Quintero, Bruno Zuculini, Loenardo Ponzio, Nicolás De La Cruz; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.