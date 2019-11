Concentrados. Los jugadores del plantel Millonario escuchan atentamente a su técnico Marcelo Gallardo, durante la práctica que realizaron ayer en Lima. Hoy volverán a hacerlo pero en el estadio donde se jugará mañana la final.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, no dio pistas sobre el equipo que formará mañana ante Flamengo de Brasil por la final de la Copa Libertadores en Lima que podría establecerse con línea de cinco o mantener a la alineación "de memoria".



Gallardo comandó la primera práctica de River en Perú, en el estadio de Alianza Lima, desde las 15 locales, el horario de inicio para la final única en el Monumental de Universitario.



La entrada del plantel se produjo bajo un fuerte operativo de seguridad que dispuso de 11 motos y más de 50 efectivos, quienes custodiaron los dos micros que trasladaron a la delegación riverplatense desde San Isidro.



Los rumores sobre la posible línea de cinco, sistema que utilizó en la ida de la final del año pasado en La Bombonera ante Boca, partieron desde Buenos Aires y se mantuvieron en Lima.



El chileno Paulo Díaz, el único y muy solicitado refuerzo por Gallardo en el último mercado de pases, surge como alternativa para acompañar a Montiel, Pinola, Martínez Quarta y Casco.



En caso que el defensor del seleccionado chileno sea de la partida ante Flamengo, los candidatos a ser reemplazados están en el mediocampo. El uruguayo De La Cruz o el juvenil Palacios podrían dejar su lugar al central chileno. Las chances de mantener el equipo "de memoria" también están latentes. Lo más probable es que Gallardo se incline por dicha formación que alcanzó esta instancia, que se mantiene expectante en la Superliga y alcanzó la final de la Copa Argentina.



Así, serían: Armani; Montiel, Pinola, Martínez Quarta y Casco; Pérez; Fernández, Palacios y De La Cruz; Suárez y Borré.



El plantel de River recibió ayer a la delegación de Conmebol que realizó un control antidoping en el hotel Swissotel a dos días de la final ante Flamengo. La visita del control antidóping de Conmebol también corresponderá para el plantel de Flamengo que se ubica a pocas cuadras de River en el hotel Hyatt Centric de la localidad de San Isidro.



Justamente el plantel brasileño se entrenó ayer por primera vez en Lima y el cuerpo técnico ordenó colocar lonas alrededor de la cancha para evitar que se filtren detalles de la práctica.

D"Onofrio y un momento especial

El presidente de River, Rodolfo D"Onofrio, destacó la disputa de una nueva final del equipo de Marcelo Gallardo en la previa de la definición de la Copa Libertadores y habló sobre el ídolo de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme. "Es un orgulloso llegar a otra final, con este gran equipo y de la mano de Gallardo. Espero que encuentre motivaciones para seguir en el club", dijo D"Onofrio a la prensa en la concentración del equipo en el barrio de San Isidro de Lima, Perú.



El titular de River también se refirió a la posibilidad de que Riquelme se involucre en la política de Boca.



"Me parece muy bien que Riquelme se involucre en la política de Boca. Tengo muy buena relación. En lo futbolístico a mí me encantaba Riquelme, cómo no lo voy a alabar. Ojalá hubiera jugador en River", indicó.



Un puñado de hinchas de River Plate se dio cita en el hotel que hospeda al plantel de Marcelo Gallardo a la espera de la final única de Copa Libertadores ante Flamengo de Brasil, mañana sábado, y entre ellos sobresalió uno que sorprendió con un obsequio al presidente del club de Núñez, Rodolfo D"Onofrio.



Se llama Jean Carlos, de 23 años, que llegó con la camiseta del seleccionado de su país, debajo de una campera deportiva azul, cuyo diseño y colores tiene un lazo directo con River Plate.