Mucha bronca en River. Al flojo rendimiento del equipo y la falta de victorias, ahora se le suma un sabor de injusticia por tener que afrontar dos partidos del campeonato sin los futbolistas que sean convocados a las selecciones para las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La Liga Profesional seguirá jugándose con normalidad durante la fecha FIFA del 2 al 9 de septiembre y Marcelo Gallardo expuso todo su malestar ante la situación.

River enfrentará a Sarmiento de Junin el lunes 30 de agosto y a Independiente el domingo 5 de septiembre. Para esos partidos no tendrá a Franco Armani y Julián Alvarez, convocados a la Selección argentina, y tampoco al chileno Paulo Díaz, el uruguayo Nicolás De la Cruz y el argentino nacionalizado paraguayo David Martínez.

“Lo tenemos considerado, porque creo que somos el único equipo del fútbol argentino que va a estar sufriendo varias de las bajas. Viendo que podríamos tener problemas para armar el plantel, más los lesionados, creo que hay una posibilidad de ver si podemos postergar. Veremos como se presenta. No me parece justo ser el único equipo que lleva jugadores a la selección y tener que competir. Ya hubo contacto con la Liga para resolver ese tema”, manifestó Gallardo en conferencia de prensa luego del empate en La Plata 1 a 1 ante Gimnasia por la séptima fecha.

El jueves, River recibirá a Aldosivi de Mar del Plata en el Monumental y será el último partido en el que Gallardo podrá contar con todo el plantel. Luego, los futbolistas convocados tendrán que viajar con sus respectivas selecciones.

La Liga Profesional no contempla suspender partidos por esta situación y si la dirigencia de River hace una presentación oficial en las próximas horas, la misma será rechazada.

Además, Gallardo no tendrá a Jontahan Maidana y Fabrizio Angileri, quienes se recuperan de lesiones musculares.

La autocrítica de Gallardo

Marcelo Gallardo sabía que no podía ser una conferencia más. No podía dejar pasar la oportunidad de recordarle públicamente a sus futbolistas que están jugando en River. Por eso, después del 1-1 ante Gimnasia en La Plata apeló una vez más a la autocrítica y señaló que el equipo debe “recuperar la memoria”.

“Tenemos que recuperar la memoria en muchos factores. Esto es largo y tenemos que reaccionar lo más rápido posible”, aseguró el Muñeco, preocupado por el mal momento del equipo.

“Necesitamos jugar bien y ser contundentes, necesitamos ambas cosas. Cuando no se puede jugar bien, cuando hay flaqueza futbolística, podes ganar una vez, pero no es la estructura para sostenerte. Te puede salvar en un momento o dar un cambio de ánimo diferente. La sequía la cortamos con Vélez, sin jugar bien y eso no nos dio la posibilidad de sostenernos desde ahí”, señaló Gallardo.

Por otro lado, también se mostró preocupado con la falta de gol del equipo y la cantidad de chances desperdiciadas: “La única forma es reaccionar con buenas actitudes y mentalidad. Lo que simplifica todo es pasarnos la pelota de buena manera. Las pocas situaciones que tenés, debés concretarlas, sino le das chance al rival y vas a sufrir más de la cuenta”, indicó el Muñeco.