Foul. Fernández sufre la infracción de un rival en el primer tiempo. En esa etapa se dio el corte de luz, que derivó en una discusión entre Gallardo y Crespo.

Los entrenadores Marcelo Gallardo y Hernán Crespo pasaron anoche del abrazo a la discusión por un corte de luz en el estadio Florencio Sola, en el choque entre Banfield y River por la fecha 19 de la Superliga.



Gallardo y Crespo se saludaron de manera cordial en la previa del partido debido a su pasado riverplatense. Ambos se iniciaron en las divisiones juveniles del club de Núñez y se consagraron campeones en la Copa Libertadores 1996, entre otros logros.



Sin embargo, el corte de luz a los 27 minutos del primer tiempo provocó el enojo de Gallardo, quien interpretó que fue a propósito.



"¡No podía creer lo que me estaba diciendo Gallardo! ¿Para qué vamos a querer parar el partido?", dijo Crespo consultado por Fox Sports en el césped del estadio Florencio Sola.



Las cámaras de televisión captaron el momento exacto del cruce entre Gallardo, visiblemente molesto, y Crespo, quien quedó incrédulo ante el reclamo del "Muñeco".



El exgoleador también expresó su descontento con el entrenador de River a través de un ademán. Y aclaró que "la verdad no entiendo a Marcelo (Gallardo). Estamos demasiados acelerados y decimos cosas incoherentes. Habrá que pensar en frío para no convertir todo en dramático".



Cuando se dio corte de luz, los hinchas de River no pudieron con su genio y armaron una fiesta en la oscuridad. Empezaron con cánticos y terminaron con una espectacular escena armada por las luces de los celulares.



Por supuesto no faltaron las cargadas a Boca, lógicamente referidas a la victoria Millonaria en el estadio "Santiago Bernabeu", donde se dio aquella memorable jornada.

Próxima fecha: se destacan dos partidos



La fecha 20 se desarrollará entre viernes 22 y lunes 25 y tendrá dos partidos de notable interés. Uno, el sábado, el clásico Independiente-Racing y otro, el domingo, entre Defensa y Boca. El programa es:



Viernes 22: Tigre vs. Patronato (19 hs); Lanús vs. Rosario Central (21.10); Colón de Santa Fe vs. Banfield (21.10).



Sábado 23: Huracán vs. Unión de Santa Fe (17.10); Godoy Cruz vs. Vélez (17.10); Belgrano vs. San Lorenzo (19.20); Independiente vs. Racing Club (21.30).



Domingo 24: River Plate vs. San Martín de Tucumán (17.10); Estudiantes vs. Talleres (19.20); Atl. Tucumán vs. Argentinos (19.20); Defensa y Justicia vs. Boca Juniors (21.30).



Lunes 25: Aldosivi de Mar del Plata vs. Gimnasia La Plata (19); Newell"s vs. San Martín (21.10).