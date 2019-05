A sacar pecho. El sanjuanino Ariel Sánchez será de la partida hoy en el duelo trascendental contra los mendocinos. Sportivo debe sacar pecho, jugar con la cabeza y revertir el marcador para seguir soñando.

En el fútbol siempre hay imprevistos. Hay misiones duras, difíciles, demasiado complicadas, pero también hay revancha. Esa revancha intentará tomarse hoy Desamparados cuando reciba al Deportivo Maipú de Mendoza buscando revertir el 0-1 en el marcador, en lo que será el encuentro de vuelta de los Octavos de Final de la Reválida del Federal "A". El encuentro arrancará a las 16 horas en el "Serpentario" y contará con el arbitraje del santafecino Carlos Córdoba.



Esa derrota sufrida hace siete días en Mendoza por la mínima diferencia será lo que deba revertir el Víbora. "Si tenemos que sacar algo positivo de ese resultado es que tenemos más tiempo para revertirlo y es ante nuestra gente", expresó en la semana su arquero Martín Perelman haciendo referencia al choque con Boca Unidos. Es que ante los correntinos en la ida igualaron sin goles y en la revancha -también en Puyuta-, Sportivo comenzó perdiendo de arranque y recién en el final pudo igualarlo con gol de Prieto (que hoy estará en el banco), para ir a los penales.



Lógico que ahora el rival es otro y la presión también. Maipú, propondrá un esquema defensivo y tratará de aprovechar algún espacio para atacar de contragolpe. Sportivo deberá jugar este partido con la cabeza fría, sin que la ansiedad juegue su papel. En lo futbolístico la propuesta de hoy deberá ser otra con respecto a la ida: presentará dos cambios con los ingresos de Gabriel Díaz y Carlos Cano por Gerardo Corvalán (llegó a la quinta amarilla) y Pablo Jofré (con una inflamación en la rodilla), pero también habrán muchos cambios en las posiciones habituales. Carlos Fondacaro pasará a ser lateral derecho en la defensa y Emanuel Décimo será mediocampista junto a Solís. Fondacaro jugó gran parte de su carrera en esa posición, no la desconoce pero deberá estar activo para el retroceso. Décimo, en tanto, volverá a la posición que mejor le sienta y en la que jugó toda su vida en Unión, el sanjuanino le aportará tenencia, juego y actitud. Mientras que por el sector derecho del mediocampo hará su debut de arranque Cano, un santafecino que llegó este año desde las inferiores de Unión de Santa Fe y que promete velocidad y talento.



En Maipú, Carlos Sperdutti varía poco y nada: por el expulsado Daher el DT se la jugará por la experiencia de Alejandro Capurro. Vendrán con la calma de saber que aguantando el resultado se llevarán su premio.



Será a matar o morir para Desamparados. Todo el trabajo de un año estará en juego y la ilusión de continuar por el camino del ascenso se pondrán en juego durante 90 minutos donde la única obligación es ganar.

Entradas a la venta

Sabiendo que el duelo ante Maipú será trascendental, la dirigencia de Desamparados mantuvo el precio de las entradas para que la convocatoria en Puyuta sea la mejor. Los tickets se pueden adquirir desde las 10 y de corrido hasta la hora del partido a los siguientes precios: para socios la popular será sin cargo y las plateas costarán 50 pesos. Para no socios la popular costará 200 y las plateas 300, damas, menores y jubilados pagarán 150 para la popular y 200 las plateas.



La Reválida tendrá los cruces revancha hoy. A las 15, en Entre Ríos, Gimnasia intentará mantener el 0-0 de la ida cuando reciba a Sportivo Las Parejas, en tanto que a las 16 Huracán Las Heras recibirá a Sol de Mayo y Chaco For Ever será anfitrión de Deportivo Madryn, los locales intentarán revertir el 0-1 de la ida.

