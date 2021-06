En un día especial para Sportivo Desamparados donde celebraba 5 años de su ascenso al Federal "A", un producto legítimo de su cantera le dio el triunfo. Con gol de Lucas Ceballos, a los 23 del complemento, Sportivo venció a Independiente de Chivilcoy por 1 a 0 en en encuentro válido por la 8va fecha del Federal "A". El triunfo fue vital para el equipo de Cristian Bove que de esta manera, se metió en el podio y hoy está tercero, a 6 puntos del líder Madryn a 4 de Cipolletti, su próximo rival.

Desamparados lo ganó sufriendo, sin sobrarle nada. Hasta celebró el penal errado por el chivilcoyense Jonatan López a 5 del final que hubiese decretado otra historia. Pero lo ganó, con sobrada actitud y quizás no con la efectividad que acostumbra. El primer tiempo fue malo desde lo futbolístico, Desamparados no se encontró en su juego. Solo un envión en el inicio donde a los 7 Federico Paz generó por la izquierda y envió un centro que no pudo conectar bien Cáceres, fue de lo más peligroso en el local. En el mediocampo sintió la ausencia de Jofré, Dilelio nunca tuvo la chance de explotar por el carril derecho y tampoco Tapia, que ahora pasando al carril izquierdo nunca estuvo cómodo. En ese tramo, el juego se dio trabado, Independiente -que llegó con cuatro ausencias por casos de coronavirus- tampoco propuso demasiado. Tuvo el manejo a través de Tumbessi y alguna chance que López falló en la definición. Desamparados intentó responder a los 35 cuando Mateo Rodríguez salió del fondo dominando, encaró y cuando jugó con Paz, el ex Peñarol remató al arco pero Leguiza despejó al córner.

En la próxima fecha, Desamparados visitará al escolta, Cipolletti.

Al comienzo del complemento Bove le dio ingreso a Santiago Ceballos por Dilelio y con eso Sportivo cambió la imagen. Ceballos pasó a jugar por el carril izquierdo y Tapia retornó a su posición natural y gracias a eso fue más agresivo, tanto que al minuto de juego, el mayor de los Ceballos encaró por su carril y metió el centro para Cáceres pero el "Emperador" no le dio bien y la pelota se fue apenas desviada. Era una muestra de su mejoría. Pero tampoco jugó cómodo Sportivo porque con el paso de los minutos, los ingresos en la visita también mejoraron al "Rojo" de Chivilcoy y por momentos Sportivo la pasó mal, como a los 17 cuando en una jugada colectiva, Amán era el encargado de darle el toque final y alcanzaron a despejar de la línea. Desamparados no perdió la línea y a los 23 entre Fede Paz y Lucas Ceballos la fabricaron, el defensor metió el centro para Cáceres pero en el rebote la pelota le quedó otra vez al ex Godoy Cruz, que le dio con el envión que venía y la mandó al fondo del arco de Leguiza. Con el 1-0 Desamparados se replegó e Independiente lo apuró. A los 38" Décimo le cometió falta a Tumbessi y Bejas sancionó penal, pero López remató mal y la pelota se fue afuera del arco de Dianda.

El final fue con sufrimiento para Desamparados, Bove le dio ingreso a Roberto Martín y paró línea de cinco atrás para defender el triunfo y así lo hizo. El gol de su "hijo pródigo", el que se fue hace 11 años a jugar en Primera y volvió al club de sus amores, le dio una victoria más que importante a Sportivo que ahora está entre los mejores tres de su zona.



Peñarol cosechó algo



Peñarol continúa sin poder cantar victoria y ayer sumó un nuevo empate. Esta vez fue ante Juventud Unida en San Luis igualando sin goles en un encuentro válido por la 8va fecha del Federal "A". El Bohemio cuenta con un solo triunfo conseguido en la primera fecha y para el choque de ayer, su técnico Salvador Mónaco optó por realizar algunas variantes, como el ingreso de Pave por Biasotti en el arco pero aún así, no pudo ganar. El próximo domingo se medirá con el líder Deportivo Madryn.

EL GOLEADOR DEL DÍA

"Es algo impagable"



No recuerda cuándo fue la última vez que anotó con la camiseta de Desamparados. Lucas Ceballos emigró del club que lo vio nacer hace 11 años para jugar varios años en Primera División con Godoy Cruz y después en la Primera Nacional. Pero la pandemia lo trajo a San Juan y él volvió a vestir la camiseta de sus amores. Ayer, marcó el gol que le dio el triunfo a su equipo ante Independiente que lo dejó tercero en su grupo. "Defender esta camiseta es algo impagable, no me lo esperaba pero sirvió para que el equipo pueda ganar y seguir prendido arriba", expresó el defensor al cierre del partido. "Hoy me equivoqué", contó entre risas, explicando su gol. "Desde que me fui tenía la ilusión y las ganas de volver, así que estoy muy contento por poder aportarle al club lo mejor de mí para pelear por el objetivo que tenemos que es ascender, sabemos que es muy difícil pero estamos trabajando día a día muy duro para poder lograrlo", comentó.

Por su parte, Cristian Bove, sostuvo: "Siempre se sufre en Desamparados, a veces se sufre por naturaleza y a veces por otros motivos, pero este partido había que ganarlo como sea y por suerte se nos pudo dar", comentó el DT de Desamparados.