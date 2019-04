En las últimas horas se supo que Germán Paoloski, el reconocido periodista y conductor argentino, se unió a un proyecto en el cual lo pone como presidente de un club del fútbol chileno. Se trata de San Luis de Quillota, que milita en la Segunda División del país trasandino. "Es una propuesta que me tomó por sorpresa. No lo tenía en mente, ni siquiera a futuro. Me lo acercó un grupo inversor de gente conocida que tiene experiencia en llevar adelante a distintos clubes y me entusiasmó", contó.

Actualmente, Paoloski es conductor de "Net", por Fox Sports, y también de "El noticiero de la gente", que va por Telefé. Además, es dueño de G5 Producciones y está metido en el lanzamiento de "Agenda", un nuevo programa que va a ser conducido por Martín Liberman, también en Fox Sports durante las mañanas. Es por esto que aclara: "Yo no voy a tener una presidencia ejecutiva. Yo trabajo en la Argentina y vivo de mi trabajo. Por suerte, me está yendo bien y quiero seguir con la producción y la conducción".

"Lo que me gustó es poder estar participando desde adentro de un proyecto deportivo integral. Porque no sólo se va a dirigir al equipo de Primera. También se va a fijar en las Inferiores y en la parte social que se hace en Quillota. Eso es fundamental para mi y para el club. Yo voy a estar en el asesoramiento y en la parte de planificación estratégica a largo plazo", explicó el periodista.

El ex DT de San Martín, Darío Franco

Su idea es poder generar-un espacio en su agenda para poder viajar y estar la mayor cantidad de veces posibles en la ciudad trasandina. Pero si no lo logra, va a seguir al equipo desde acá, trabajando "a conciencia". Aclara que esto no lo hace para obtener un beneficio económico. "Vivo de lo que hago en mi país. Simplemente me generó mucha expectativa, curiosidad y ganas poder participar de un proyecto como este".

"No voy a estar en el día a día. A mi me entusiasma muchísimo, así sea de esta manera. Desde la Argentina voy a estar comprometiendo al ciento por ciento, pero claramente esto no es un cargo ejecutivo. Para eso está el vicepresidente y la Comisión Directiva, que están allá", reconoció.

"Germán (Paoloski) es un profesional que tiene una visión social del fútbol basada en su vasta experiencia en los medios de comunicación, siendo un gran aporte para nuestro club en cuanto a la elaboración de lineamientos estratégicos que le permitirán a San Luis de Quillota seguir creciendo en todos los ámbitos", expresó el club chileno a través de un comunicado oficial.

San Luis no está teniendo una buena temporada. Desde lo deportivo su presente es desalentador: no gana desde hace 11 partidos y está anteúltimo en la Serie B de Chile. Paoloski es consciente de ello y dice: "La realidad es que viene mal, lamentablemente. Ahora cambiamos al entrenador, vino Hernán Darío Franco. Vamos a ver si podemos torcer la historia".

Por último, comentó que tiene que viajar al país para hacer una presentación formal "como corresponde", pero su cargada agenda no se lo permite y la fecha oficial "aún es una incógnita".