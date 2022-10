Su papá, Ricardo Gómez, trabaja en la construcción. Su mamá, Paola, es empleada doméstica. Ella, Gimena Gómez, la única hija mujer, cumplirá el sueño del matrimonio rawsino en unos días cuando debute en los World Skate Games, vistiendo la camiseta de la Selección Argentina de hockey sobre patines. "Vengo de una familia humilde y laburadora", cuenta con orgullo la talentosa jugadora del Sindicato de Empleados de Comercio que disputará su primer Mundial con 19 años.

La chica, oriunda de Rawson, se inició con apenas 4 años en la escuelita de Atlético Unión. Cuenta que antes había probado con danza pero no le gustaba. En esa búsqueda de sus padres para que hiciera algún deporte, llegaron al "Gigante de Rawson" en pleno corazón de Villa Krause. La intención de sus padres era que la chica practicara patinaje artístico pero la idea de los padres seguía sin convencerla. "Me acuerdo patente, estaba haciendo patinaje en la pista de afuera del Gigante y miraba todo el tiempo para la cancha de adentro. Le dije a mi mamá que quería ir a ver y ahí vi un montón de nenas haciendo hockey, le dije a mi mamá ´quiero esto´ y acá estoy siendo apasionada a este deporte hace 15 años", expresa orgullosa Gimena.

Es que arrancó ahí no más, hizo toda la escuelita y también las Inferiores hasta que a los 17 años decidió emigrar al Sindicato de Empleados de Comercio. Fue allí que decidió ir a probar en el hockey europeo y su destino fue España, con esa experencia volvió en marzo y fue allí que recibió la convocatoria para integrar "Las Aguilas", el seleccionado nacional. "Siempre tuve como sueño llegar a jugar en Europa y después vestir la camiseta de la Selección. Ahora, jugar un Mundial y en mi provincia es el sueño máximo, todavía me cuesta caer", manifiesta.

Gimena Gómez jugando Inferiores en Unión

El llamado para integrar el seleccionado nacional, es algo que a la chica le cuesta creer. "En marzo cuando me llegó la convocatoria para la preselección, no lo podía creer, es muchísimo. Y ni hablar después de la última lista, fue una felicidad enorme. Me propuse hacer todo lo posible para quedar, como todo deportista siempre el sueño es jugar un Mundial y yo estoy a punto de cumplirlo", manifestó.

EL SUEÑO DE TODA UNA FAMILIA

Su hermano Kevin y sus padres, Ricardo y Paola, son los pilares para Gimena Gómez. La familia rawsina, es trabajadora y según comentó la jugadora, hicieron un enorme sacrificio siempre para que ella pudiera desempeñarse en un deporte que requiere de materiales de alto costo.

"Vengo de una familia muy humilde y laburadora por eso estoy feliz por esto. Era el sueño de mis padres que hicieron un sacrificio enorme para que yo pudiera jugar"

"Ellos están más felices que yo y yo estoy feliz porque todo esto es gracias a ellos. Estoy muy agradecida porque ellos siempre me apoyaron, mi papá trabaja en la construcción y mi mamá es empleada doméstica. Vengo de una familia muy humilde y laburadora por eso estoy feliz por esto", expresó con un profundo agradecimiento a sus padres. "Siento que todo el sacrificio que siempre hicieron para que yo pudiera hacer este deporte está ahora dando sus frutos. Era el sueño de ellos que yo algún día llegara a un Mundial, asi que esto es para ellos", expresó la chica.

Gimena, terminó el Colegio Secundario el año pasado y tuvo que postergar sus estudios universitarios este año porque decidió emigrar al continente europeo. "Terminé la Secundaria y este año llegué en marzo porque estuve jugandoi afuera pero el año que viene empiezo a estudiar Educación Física.

¿Cuáles son sus metas ahora? La chica manifestó: "Levantar la Copa y después seguir creciendo y poder seguir representando a la celeste y blanca", expresó.