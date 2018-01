Una más. El argentino Emanuel Ginóbili volvió a tener una estupenda participación con los Spurs y con sus 21 puntos elevó su récord de goleo en la actual temporada.



Ginóbili, que totaliza 272 puntos en 32 partidos disputados esta temporada, se ubica quinto en la votación de jugadores de la Conferencia del Oeste para el Partido de las Estrellas, previsto para el 18 de febrero en Los Ángeles.

San Antonio, Télam.



El astro argentino Emanuel Ginóbili volvió a despertar admiración en el mundo del básquetbol antenoche al marcar 21 puntos en el triunfo de San Antonio Spurs sobre Phoenix Suns por 103-89, lo que elevó su récord de goleo en la actual temporada de la NBA.



El bahiense, por primera vez en la campaña en curso, terminó como líder de su equipo en el rubro anotaciones, mérito que compartió junto al pivote Kawhi Leonard, aunque lo destacable del argentino fue que lo consiguió en 19 minutos y 15 segundos de juego contra 28 minutos empleados por el pivote californiano.



El argentino saltó al campo de juego decidido a hacer historia una vez más y al cabo del partido igualó al escolta de Sacramento Kings Vince Carter como el segundo jugador mayor de 40 años en anotar más de 20 puntos desde el banco de suplentes. 4-6 en dobles, 3-4 en triples y 4-4 en lanzamientos libres.



Ante un público que nuevamente lo veneró en el "AT&T Center", que lució un marco imponente, el cuádruple campeón de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014) firmó una planilla con 4-6 aciertos en dobles, 3-4 en triples y 4-4 en lanzamientos libres.



Su mejor registro de goleo en la temporada lo complementó con un rebote, tres asistencias, un balón perdido, dos robos y tres faltas personales. "Me sentí muy bien, con mucha energía, pude dormir nueve horas y eso no pasa muy seguido viviendo con tres niños", comentó un poco en broma Ginóbili después del partido.



Consultado por su marca goleadora, el argentino relativizó: "Simplemente pasó, metí tres triples seguidos y desde entonces todo lució mejor, pero hasta ese momento tenía un partido correcto. Estoy contento, no estaba metiendo mucho así que fue lindo", expresó el argentino quien continúa escribiendo su propia historia en las páginas de los Spurs. "Por suerte se nos dio una victoria más que sirvió para una nueva estadística, pero eso mucho no importa", expresó "Manu", el hombre que sigue rompiendo récord.

Hoy vuelven a tener acción

Los Spurs, terceros en la Conferencia Oeste con un récord de 27 victorias y 13 derrotas, volverán a jugar hoy, a las 23 de Argentina, frente a Portland Trail Blazers de visitantes. Otros resultados y goleadores de la jornada de antenoche fueron: Portland 110 (Mc Collum 20)-Atlanta Hawks 89 (Schroeder 14), LA Lakers 94 (Ingram 22)-Charlotte Hornets 108 (Walkers 19), Boston Celtics 91 (Smart 18)-Minnesota Timberwolves 84 (Towns 25). Philadelphia Sixers 114 (Embiid 23)-Detroit Pistons 78 (Harris 14), Miami Heat 107 (Ellington 24)-New York Knicks 103 (Lee 24), Milwaukee Bucks 110 (Antetokounmpo 24)-Toronto Raptors 129 (Ibaka 21), Dallas Mavericks 124 (Matthews 24)-Chicago Bulls 127 (Dunn 32), Denver Nuggets 99 (Murray 26 y Lyles 26)-Utah Jazz 91 (Mitchell 15 y Rubio 15) y Memphis Grizzlies 100 (Evans 26)-Washington Wizards 102 (Beal 34). Anoche jugaban: LA Clippers-Golden State Warriors, Brooklyn Nets-Boston Celtics, Detroit Pistons-Houston Rockets, Indiana Pacers-Chicago Bulls.

Puros elogios para él

El entrenador de Ginóbili, Gregg Popovich, ponderó su actualidad con humor: "Lo que quiera que esté tomando, yo lo quiero", a propósito de la broma realizada por el base de los Spurs, Patty Mills, quien reveló que el argentino ingería "granpa juice" (jugo de abuelo) para sostener su vigencia en el básquetbol más competitivo del mundo. "Sin dudas, es el "granpa juice" -reafirmó su compañero Bryn Forbes-. Es increíble lo que puede hacer. Lo ha logrado todo y no se ve muy seguido alguien que juegue cada vez más duro". El español Pau Gasol también se sumó a los elogios: "Es competitivo, juega al límite y sabe cómo hacerlo, por eso simplemente lo hace".