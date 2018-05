Intensa. La clasificación del Top Race fue apretada, tal como es característica en la categoría. Y Franco Girolami ganó la sesión por segunda vez al hilo en El Zonda.

Por segundo año consecutivo, Franco Girolami se adjudicó la clasificación del Top Race en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello. El piloto cordobés dominó la sesión al imponerse con un registro de 1m14s1231/000 tras ganar la Clasificación 3 (Q3), por lo que largará primero en la segunda final, desde las 12,10. Por el particular reglamento de la categoría quien largará adelante hoy a las 9,10 en la final 1 será Lucas Valle, quien finalizó 10mo en la Q1; esto debido a la inversión de los 10 primeros puestos para conformar la grilla (se trata de una iniciativa que busca generar mayor paridad en las carreras, ya clásica en el Top Race).



Girolami, a bordo de un Mitsubishi, fue escoltado por Gabriel Ponce de León, quien quedó a 290 milésimas; y por Ricardo Risatti, a 324 milésimas. El top 5 lo completaron Lucas Valle y Diego Azar. El cordobés alcanzó así su cuarta pole position en TR, en el que ya ganó seis finales.



La jornada clasificatoria comenzó con sorpresas pues el multicampeón y actual líder del certamen, Agustín Canapino, no pudo superar el corte de los 10 mejores. El piloto indicó que no lograron encontrarle la vuelta a un problema con el tren trasero que no le permitió ser competitivo, por lo que hoy largará desde mitad de pelotón y redujo en buen porcentajes de subirse nuevamente al podio, tal como lo hizo en las tres primeras fechas.



Otro protagonista que estuvo complicado fue Matías Rossi, segundo en el campeonato, ya que si bien pasó la Q1, se quedó en la Q2 en el décimo lugar, a más de medio segundo del mejor tiempo en ese corte.



A su vez, el tercero en el campeonato, Néstor Girolami, quedó 13er en la Q1, por lo que los tres vanguardistas del certamen buscarán avanzar desde atrás, lo que puede resultar en un buen espectáculo para el público.





>> Piovano, pole en Junior

El piloto Santiago Piovano resultó el más rápido en Top Race Junior, la divisional menor que tiene la categoría. Piovano (Citroen) registró un tiempo de 1m20s666/1000 y de esta manera largará adelante en la final que se disputará desde las 10,15.



Detrás del poleman se ubicó Ignacio Spiga, a 298 milésimas, mientras que en tercer lugar quedó Santiago García, a 585 milésimas. El cuarto lugar le correspondió a Franco Morillo, a 670 milésimas; a la vez que en quinto lugar quedó Rodrigo Ortega, a 918 milésimas.



El Top Race Junior, que tendrá a 16 pilotos en la grilla, disputará su carrera a 20 minutos.

>> Logró el sueño de ser piloto por un reality de TV

Lo concretó. Cristian Carbia se convirtió en referente para aquellos que sueñan con correr pero no pueden por falta de dinero. Ayer se golpeó en el Rulo, pero estará para largar hoy.

"Toda la vida esperé para este momento. Era mi sueño desde que tengo uso de razón. Y lo mejor es que desde que lo pude concretar, mucha gente me dice que mi caso fue el empujón que necesitaban para animarse y alquilar un auto para correr", aseguró Cristian Carbia (44), quien compite en TR Junior. El bonaerense es el protagonista de Piloto Amateur, un reality de TyC Sports que muestra cómo pudo concretar su sueño de ser piloto. Cristian es hijo de un periodista deportivo especializado en automovilismo, pero primero por falta de apoyo y después por falta de dinero jamás pudo subirse a un auto de carrera. Como nunca dejó de perseguir su sueño, a los 42 años buscó la categoría más barata de Buenos Aires (la F5 Metropolitana) y grabó un video del paso a paso de ese debut. Como ya era productor de Carburando, lo pasaron luego editado y tuvo tal repercusión, que nació el reality Piloto Amateur para YouTube. "Empezamos el año pasado con mi llegada a la Clase 2 del Turismo Internacional, con un Corsa. Y nos fue bien, al punto que el reality saltó en 2018 a TyC Sports y con la chance de correr en TR Junior a nivel nacional. Yo ya toqué el cielo con las manos, no puedo pedir más", confesó. En el reality, una cámara acompaña a Cristian en todo momento. Y sólo se apaga cuando deja su buzo antiflama para trabajar como productor: "Si no trabajo, no se corre", bromeó. "Llevo toda la vida recorriendo autódromos, pero no hay ninguno que me genere emociones tan lindas como El Zonda. Es único", dijo.