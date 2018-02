Godoy Cruz y Lanús jugarán hoy en Mendoza el partido que tienen pendiente de la décima fecha de la Superliga del fútbol argentino, postergado por la participación del "Granate" en la final de la Copa Libertadores en la edición 2017.



El Tomba, que quiere entrar a las copas (por ahora jugaría la Sudamericana), será local ante Lanús desde las 21.10 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con el arbitraje del neuquino Darío Herrera como juez central.



Mientras que Godoy Cruz irá con la misma formación que viene de igualar sin goles frente a Patronato en Paraná, Lanús no podrá contar con su capitán, Ivan Marcone, por acumulación de amarillas y será una baja de peso.



En lugar de Marcone jugará el juvenil Tomás Belmonte como titular, en el único cambio del entrenador Ezequiel Carboni en relación a la última fecha ante Belgrano de Córdoba (empate 0-0).



Quien no formará parte del plantel es el zaguero central Nehuén Paz, de 25 años, quien llegó recientemente a la entidad "granate", tras ser cedido a préstamo desde el Bologna de Italia, club que adquirió su ficha a Newell"s, por una suma cercana al millón de dólares.



El DT Ezequiel Carboni decidió que Paz no viaje y se quede trabajando junto a la división Reserva para acondicionarse.



Manda el Granate



Godoy Cruz, décimo con 21 puntos (13 menos que el líder Boca), y Lanús (22do en la tabla de posiciones con 15 unidades) jugaron 17 partidos en Primera en su historia.



El Granate ganó nueve veces; los mendocinos se impusieron en cinco ocasiones y empataron en las restantes tres, lo que refleja un dominio de Lanús.