Godoy Cruz accedió esta noche a la serie de octavos de final de la Copa Argentina al vencer a Lanús por 3 a 1, en el estadio de Belgrano de Córdoba, a cuyo equipo deberá enfrentar en la siguiente fase.



El equipo mendocino logró imponerse por medio de los tantos convertidos por Tadeo Allende, el uruguayo Santiago Rodríguez y Martín Ojeda, que marcaron en el segundo tiempo, después de que Franco Orozco convirtiera para Lanús en el primero.



El "Tomba", dirigido por el binomio que componen Favio Orsi-Sergio Gómez, acredita un buen presente futbolístico, que le permite acumular una racha de cuatro cotejos sin perder, con tres victorias y un empate en el certamen de la Liga Profesional



En cambio, la actualidad del "Granate" es la contracara. A la reciente eliminación en Copa Sudamericana (que desencadenó el despido del anterior DT, Jorge Almirón) se le agrega una serie de tres derrotas en hilera en el campeonato local.



En el comienzo, Lanús se posicionó mejor en el campo, con la posesión de la pelota y un juego más vertical. Tuvo llegadas profundas con un José Sand que se vistió de abastecedor e intervino en la mayoría de las maniobras ofensivas.



Así, con las cargas de Brian Aguirre, a los 11 minutos, y de Samuel Careaga, a los 13m., con sendos tiros desviados por centímetros, tras las respectivas asistencias del goleador correntino, los "granates" no pudieron marcar la apertura.



Sin embargo, el equipo bonaerense estaba "moviendo el árbol de los frutos" y el grito de gol arribó por medio de Orozco, quien superó al arquero paraguayo Juan Espínola (24m.), luego de otro ataque comandado por Sand.



La ventaja lograda por el "Granate" despertó del letargo al equipo alternativo que presentó el "Tomba", con solamente el zaguero Gianluca Ferrari entre los habituales titulares en cancha, por estar suspendido en el torneo de la LPF, debido a que fue expulsado ante River Plate (2-0), el domingo último.



De a poco, el equipo mendocino mostró capacidad para generar ataques profundos y en la situación más clara; Matías Ramírez se filtró por la derecha y su remate cruzado superó la salida del guardavalla Lautaro Morales. El defensor Aguirre llegó justo para despejar sobre la línea del arco y evitó la igualdad, a los 30 minutos.



El equipo dirigido en forma interina por Rodrigo Acosta volvió a cargar sobre el final de la primera parte, aunque no pudo aumentar las cifras.



El "Tomba" apareció en el complemento con la salida del lateral izquierdo Nahuel Brunet, por una lesión muscular, y el ingreso de Elías Pereyra. Además, el equipo exhibió otra actitud en procura del empate.



Por esa última razón y con los cambios ofensivos practicados en el primer cuarto de hora, Godoy Cruz comenzó a provocar esforzadas intervenciones de Morales, hasta que logró su propósito.



Precisamente, uno de los delanteros ingresados, Tomás Allende, fue protagonista de una rápida réplica, culminada con un violento remate desde fuera del área rival para que el balón volara hacia el ángulo superior derecho de Morales, quien esta vez no tuvo ninguna respuesta para impedir la igualdad (24m.)



El partido se hizo de ida y vuelta, muy entretenido. Pero en ese contexto, Godoy Cruz fue más punzante, más allá del buen estreno que mostró el uruguayo Luciano Boggio, quien buscó clarificar el ataque de los "Granates", aunque sin hallar sintonía en sus compañeros de avanzada.



Así, el uruguayo Rodríguez y el goleador Ojeda definieron con clase y redondearon un muy buen triunfo del once mendocino, que volverá a enfrentarse con el mismo adversario, este domingo a partir de las 13, pero en condición de local y por la octava fecha del torneo de la Liga Profesional