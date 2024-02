Godoy Cruz de Mendoza logró este lunes un triunfo agónico ante Lanús, por 1 a 0, en un partido válido por la tercera fecha de la Copa de la Liga y se mantuvo puntero en la zona B.



El volante Tomás Conechny, quien aprovechó una respuesta floja del arquero Lucas Acosta, marcó el gol de la victoria en el Víctor Antonio Legrotaglie, bajo el calor intenso de la capital mendocina.



El equipo dirigido por Daniel Oldrá ostenta puntaje ideal (9), sin goles en contra, y se mantiene en el primer puesto, en compañía de Newell's Old Boys. En tanto, Lanús (3) sufrió la segunda derrota en fila.



Godoy Cruz tuvo la iniciativa en el primer tiempo ante la defensa cerrada de Lanús. La temprana salida de Hernán López Muñoz por lesión generó un cambio de planes para el local que en los minutos finales generó llegadas con peligro.



La más clara fue un cabezazo de Conechny que generó una gran tapada, a puro reflejo, de Acosta (45m).



El segundo tiempo resultó más entretenido. Godoy Cruz dejó algunos espacios y Lanús, atento a la contra, no lo supo aprovechar.



El "Granate" expuso el mal retroceso del local y dispuso de tres ataques, pero tanto Ramiro Carrera como Jonathan Torres y Marcelino Moreno no estuvieron lúcidos en la definición.



Cuando parecía que el partido se encaminaba a un empate, Godoy Cruz no se dio por vencido y encontró su premio en el final.



El defensor Thomas Galdames sacó un remate fuerte de media distancia que venció las manos de Acosta. Esta vez, el ex San Lorenzo estuvo atento en el rebote y definió con el arco a su disposición.



En la próxima fecha, Godoy Cruz visitará a Belgrano en Córdoba y Lanús recibirá Platense.