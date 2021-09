Godoy Cruz goleó 4 - 1 a Aldosivi con goles de Ojeda, Lomónaco, Bullaude y López -descontó Cauteruccio- en el comienzo de la fecha 11 de la Liga Profesional en el Estadio José María Minella. Con esta victoria, el Tomba subió a la séptima posición con 16 puntos mientras el Tiburón quedó 16° con 13 unidades sumado a que no gana hace cuatro partidos.

El partido arrancó entretenido con un pase entrelíneas de Burgoa a Ojeda, quien esquivo al arquero, pero quedó sin ángulo para el remate a los nueve minutos. El Tiburón respondió con un remate desviado de Cauteruccio a los 10 y, 60 segundos después, Abrego cabeceó afuera un centro desde la izquierda. Luego, el partido entró en una meseta, de la que salió a los 39 minutos con un disparo de Francisco Grahl en el local, pero la igualdad no se quebró en Mar del Plata.

El complemento inició con un remate a quemarropa de Cauteruccio que desvió el arquero al minuto. Cinco después, Godoy Cruz respondió con un centro cerrado que agarró adelantado a Devecchi, pero volvió tras sus pasos y la sacó en la línea. A los 11, llegó la más clara en el visitante en una jugada que incluyó dos travesaños, pero no fue hasta los 18 que el Tomba obtuvo su premio. Martín Ojeda convirtió el primero y, seis minutos después, Sebastián Lomónaco puso el 2 - 0.

Sin embargo, el Tomba continuó con la supremacía que lo llevó a manejar de principio a fin los últimos 45 minutos. A los 29, Alan Cantero recibió en posición adelantada, pero el asistente dejó seguir y el futbolista le dio un pase gol a Ezequiel Bullaude para el tercero. Tres más tarde, Martín Cauteruccio descontó en el local, pero Elías López liquidó la historia con un golazo a seis minutos del final.

En el otro encuentro, Sarmiento y Huracán, en un partido clave por el promedio, igualaron hoy sin goles por la 11ma. fecha de la Liga Profesional de Fútbol en el que se repartieron un tiempo cada uno, con escasas situaciones en los arcos.



El equipo de Parque de los Patricios alcanzó los 13 puntos, mientras que Sarmiento llegó a los 12. Ambos están en el fondo de la tabla de promedios (1.000), sólo por encima de Aldosivi, de Mar del Plata (0.958), que hoy fue goleado 4 a 1 como local por Godoy Cruz.



Sarmiento comenzó mejor, más asentado en cancha que Huracán, pero no lo plasmó en el área rival. Dispuso de un remate de media distancia de Yair Arismendi que pasó cerca del palo izquierdo con un Marcos Díaz tapado por sus compañeros y un cabezazo de Jonathan Torres en el cierre de la primera parte de la tarde ventosa de Junín.



El equipo de Mario Sciacqua se encontró con la chance más clara en el segundo tiempo con un mano a mano de Arismendi que Marcos Díaz tapó con los pies.



Los ingresos de Gervasio Núñez, Rodrigo Salinas y Gabriel Graciani no surtieron efecto en el local y Huracán estuvo cerca del triunfo con una definición de Matías Cóccaro que tapó Manuel Vicentini.



Sarmiento, que lleva cuatro partidos sin ganar, y Huracán, que acumuló el séptimo empate sobre 11 fechas, se conformaron con un empate que no modifica los números del promedio.



En la próxima fecha, Sarmiento visitará a Godoy Cruz, en Mendoza, y Huracán recibirá a Independiente.