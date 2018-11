Clave. El Morro García es vital para sostener todo el esquema de Godoy Cruz que sigue subiendo en las posiciones y esta vez atendió al duro Atlético Tucumán.

Godoy Cruz de Mendoza ratificó su recuperación y dejó sin invicto a Atlético Tucumán, al que derrotó por 1 a 0 en un partido de la fecha 11 de la Superliga que tuvo un trámite cambiante y el local definió a su favor con un gol de penal que anotó Santiago García en el cierre del primer tiempo.



Los mendocinos aprovecharon la superioridad mostrada en la primer mitad del encuentro y se fueron al descanso con la mínima ventaja, que supieron defender con orden e inteligencia en la parte final, cuando se quedaron con un hombre menos por la expulsión de Luciano Abecasis.



Con este triunfo, el tercero consecutivo, Godoy Cruz llega a los 19 puntos y alcanza a Atlético Tucumán y a Unión, los escoltas del puntero Racing (23), que mañana recibirá a Newell"s.



El primer tiempo fue cambiante y ambos equipos se repartieron el dominio, aunque el local siempre lució más peligroso y no sorprendió que se fuera al descanso en ventaja porque García ejecutó el penal con notable calidad y superó la estirada de Cristian Lucchetti.



La expulsión de Abecasis en el arranque del complemento cambió el panorama, ya que los dirigidos por Diego Dabove se retrasaron para cuidar la ventaja cerca del arco defendido por Roberto Ramínez, quien por momentos la pasó muy mal.



Un tiro libre ejecutado por David Barbona fue lo más peligroso de Atlético Tucumán, pero la pelota pegó en la base que une el poste con el travesaño del arquero de Ramírez, quien ya no tenía posibilidades de intervenir.



El final encontró a los dirigidos por Ricardo Zielinski buscando la igualdad pero sin claridad y terminaron cediendo ante el orden defensivo del local y resignaron el invicto en el torneo, privilegio que ahora sólo tiene Defensa y Justicia.



Godoy Cruz se acomodó en las posiciones donde ya acostumbra y su levantada lo reubicó como uno de los grandes animadores de la Superliga.

SATISFACCIÓN TOMBINA

Dabove apunta a seguir igual

En Godoy Cruz, pasó la tormenta y después de dos victorias, el panorama es otro. Su técnico Diego Dabove fue más que claro: "Estamos en la senda correcta y la idea es seguir igual. Nos dio resultados antes y ahora no tiene porqué ser diferente. Esperamos si continuidad porque la Superliga es durísima y no admite altibajos. Atlético Tucumán es un rival sólido que sabe lo que quiere y no perdona errores".



El plantel del Decano se levantó el viernes temprano para iniciar el viaje que lo depositaría en Mendoza. Todo en avión y con una escala en Córdoba, planeaba evitar las 14 horas de colectivo, pero la cancelación masiva de vuelos casi que le terminó demandando el mismo tiempo. Sucedió que el vuelo a Córdoba se canceló y hubo que modificar todo.