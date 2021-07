Godoy Cruz de Mendoza dio vuelta el resultado y se anotó una valiosa victoria como visitante ante Defensa y Justicia por 2 a 1, por los goles de Sebastián Lomónaco (37m. ST) y Martín Ojeda (42m. PT), para los cuyanos, y el uruguayo Miguel Merentiel (22m. PT), para el conjunto de Florencio Varela.



A raíz de la victoria, el "Tomba" alcanzó las seis unidades, al igual que los punteros Lanús y Patronato, mientras que el "Halcón de Varela" continúa sin puntos al sumar su segunda derrota consecutiva (cayó 2-1 en el debut frente a Huracán).



El local, dirigido por el entrenador Sebastián Beccacece, se plantó firme en el campo de juego desde el inicio con un buen trabajo de Adonis Fías en la defensa y de Kevin Gutiérrez en el mediocampo.



Defensa manejó la pelota más que su rival a lo largo de la primera mitad, aunque no fue vertical ni generó jugadas de peligro en el arco del paraguayo Juan Espínola.



El delantero paraguayo Miguel Merentiel logró de cabeza la apertura del marcador a los 22 minutos en la que fue la primera jugada clara del conjunto de Florencio Varela.



El "Tomba" no pudo hacerse dueño de la pelota, y cada vez que la tuvo jugó hacia los costados y no pudo ser vertical.



En la segunda etapa, el DT de Godoy Cruz acertó con los cambios al darle espacio a Manuel Llano, Sebastián Lomónaco, autor del gol del empate, y Cristian Colmán, la figura desequilibrante del partido.



Los ingresos le permitieron a los mendocinos tener el control del partido y generar jugadas de peligro con las pudo dar vuelta el resultado en un lapso de cinco minutos con Colmán como asistidor.



Godoy Cruz consiguió el primer triunfo de su historia en el estadio Noberto Tomaghello en Primera División.



En la tercera y próxima jornada, el "Tomba" recibirá a Atlético Tucumán, mientras que Defensa y Justicia visitará a Vélez Sarsfield.

Por su parte, Patronato de Paraná le ganó esta tarde en su estadio a Sarmiento de Junín por 2 a 0, en un partido apenas discreto correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional de Primera División de fútbol, que le permitió seguir sumando en su lucha por mantener la categoría.



El partido se llevó a cabo en el estadio Presbítero Grella, en la capital entrerriana, y los tantos de Patronato fueron marcados por el atacante uruguayo Sebastián Sosa Sánchez, en la primera etapa; y el mediocampista Brian Nievas, en tiempo de descuento de la segunda etapa.



Ambos equipos llegaron al encuentro con la necesidad de sumar para engrosar sus "flacos" promedios y en los primeros minutos, Sarmiento buscó adueñarse del juego y buscó inquietar a Matías Ibáñez.



Pero las intenciones de los juninenses chocaron contra sus propias limitaciones, por que el partido era monótono y casi sin emociones, hasta que se produjo la apertura del marcador a los 28 minutos.



Nicolás Delgadillo recuperó un balón en su propio campo y, tras avanzar unos metros por el sector izquierdo, habilitó magistralmente a Sosa Sánchez, quien ingresando por derecha en diagonal, picó el balón por encima de la salida de Manuel Vicentini, para marcar un golazo y el 1 a 0 para Patronato.



Con la ventaja, el "Patrón" comenzó a regular el juego y esperó en su campo los débiles embates de Sarmiento, situación que se prolongó al cabo de la parte final.



Sobre la conclusión del cotejo, Patronato aprovechó la desesperación de Sarmiento y marcó el segundo. A los 50 minutos, Gabriel Gudiño edificó una excelente maniobra individual por el sector derecho del ataque, eludió a varios adversarios y cedió centro. para que Brian Nievas, con un remate bajo venciera nuevamente a Vicentini y estableciera el 2 a 0 definitivo.



Se llegó al fin del encuentro y Patronato sumó tres valiosos puntos y, de a poco, se aleja de la zona "caliente" del descenso; Sarmiento, por el contrario, sufrió otro traspié, dejó a su entrenador Mario Sciacqua en la "cuerda floja", cada vez está más complicado y sigue con el peor promedio de los 26 equipos que juegan en la Liga Profesional de fútbol.



En la próxima fecha, la tercera, Patronato visitará a Independiente en Avellaneda el miércoles venidero, mismo día en el que el "Verde" de Junín recibirá a Platense, en otro duelo por la lucha por no descender.