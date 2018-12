Incomparable. Messi sigue brillando en Europa, ahora al recuperar el cetro como máximo goleador del mundo. Además, suma en total 32 títulos con Barcelona y dos con el seleccionado argentino.

Lionel Messi finalizó ayer el año calendario como máximo goleador mundial, con 51 tantos, dos por encima de su histórico competidor, el portugués Cristiano Ronaldo, y nueve por encima del tercero, el polaco Robert Lewandowski. Leo tuvo que esperar hasta ayer para conocer esta noticia, ya que Cristiano Ronaldo, quien jugó por la mañana con Juventus, tenía la posibilidad de igualarlo o superarlo. Para empatar a Messi, el portugués debía convertirle cuatro goles a la Sampdoria, pero sólo pudo hacerle dos y se cerró su año con 49 tantos.



El rosarino completó su campaña 2018 con 47 tantos en Barcelona y cuatro en el seleccionado argentino, que le permitieron recuperar el trono perdido el año pasado en manos del inglés Harry Kane (56 goles), quien se lo arrebató en el último partido y lo dejó como escolta con 54 conversiones.



Messi, de 31 años, marcó más de 50 veces en ocho de los últimos nueve años, sólo quedó por debajo de los 50 goles en 2013, cuando hizo 45 en 47 partidos. En el 2012 quebró su barrera con 91 anotaciones, después de aquella marca, el astro argentino firmó 45 tantos en 2013, 58 en 2014, 52 en 2015, 58 en 2016, 54 en 2017 y 51 en 2018.



Por su parte, Cristiano Ronaldo terminó 2018 con 49 goles que incluyen 43 entre Real Madrid y Juventus, más las seis conquistas que logró con la selección de Portugal.



De esta manera, se quedó en la puerta de mantener su racha de romper la barrera de los 50, algo que conquistó a partir de 2013 con 69 goles y mantuvo los años siguientes (61 en 2014, 57 en 2015, 55 en 2016, 53 en 2017 y 49 en 2018).



"No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar", afirmó Messi en los últimos días en una nota con el diario Marca. A su vez, en la misma entrevista elogió a su rival directo, Ronaldo, y comentó: "Esa época que vivimos juntos estando en la misma liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la liga y para Real Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro lo de siempre, que es mi equipo y conseguir cosas aquí, esté él o no".



Por otro lado, en el tercer lugar de la tabla mundial quedó para el polaco Robert Lewandowski (Bayern Münich, de Alemania) con 42 tantos; el egipcio Mohamed Salah (Liverpool, de Inglaterra) cuarto con 37 y el francés Antoine Griezmann (Atlético de Madrid, de España) quinto con 33.

Su récord

91

Goles marcó Messi en 2012 y hasta ahora es su mejor marca anual. En aquella cifra récord, La Pulga sumó 79 tantos con Barcelona y 12 con el seleccionado argentino.

El mano a mano con CR7



En los últimos nueve años, Messi tuvo cinco veces una mejor producción de goles respecto del luso Cristiano Ronaldo, quien se impuso en las otras cuatro.



El argentino es, además, el máximo artillero de la liga de España, sostenido con sus 15 tantos, cuatro más que el uruguayo Cristian Stuani (Girona) y su compañero de delantera Luis Suárez.



De todas manera, lo mismo sucede con Cristiano Ronaldo en la competencia italiana, a la que arribó en este semestre.



Así y todo, se impuso como goleador de invierno con 14 festejos, con récord incluido de la Juve (ver aparte).

El consuelo de Ronaldo y el récord de la Juve



Aunque no pudo con Messi, Cristiano Ronaldo cerró el año como máximo goleador de la Serie A italiana al marcar ayer los dos goles del líder invicto Juventus, que venció como local a Sampdoria por 2 a 1 y estableció un nuevo récord de puntos para la primera rueda del campeonato italiano.



El ex Real Madrid abrió la cuenta a los dos minutos con un derechazo y la cerró a los 20 minutos del segundo tiempo mediante un penal. En su primer semestre en el fútbol italiano, Cristiano acumuló 14 tantos en 19 partidos y quedó al frente de la tabla de goleadores de la actual temporada, uno por encima del polaco Krzysztof Piatek, de Genoa. Juventus fue el mejor del invierno italiano con un registro inédito de 53 puntos, producto de 17 victorias y apenas dos empates. El equipo de Turín tiene una ventaja transitoria de doce puntos respeto del escolta Napoli, que sigue conmovido por los cantos racistas del Inter contra el senegalés Kalidou Koulibaly.