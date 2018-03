A full. Pega Ale Toro, de gran trabajo en la visita, y no pueden con el bloqueo Federico Gómez y David Lee. Anoche Lomas ganó el duelo sobre la red y, con paciencia, se quedó con una victoria fundamental en la serie.

Los números son inflexibles. El tablero final dejó un 3-0 para Lomas por sobre UPCN que pareciera no admitir discusiones. Pero en realidad el juego salió por demás parejo y dos de los tres sets (los primeros) se definieron por la diferencia de un hilo. El último sí fue dominado por la visita, de ahí que haya terminado ganando con justicia. Lo cierto es que la serie entre el Gremial y los bonaerenses por una de las semifinales de la Liga Argentina A-1 de Vóleibol quedó en pardas. Ahora seguirán en Buenos Aires con otros dos partidos. Puede definirse en ese lugar pero si vuelven a ganarse uno cada uno, tendrán que vérselas en San Juan con un quinto choque. Apasionante. Parejo. Sin un ganador puesto. Los dos están vivos.



Anoche, Lomas ganó con parciales 32/30, 27/25 y 25/19 en su favor. La visita, esta vez, lució concentrado y tuvo la fiereza necesaria para pegar en los momentos justos, ésto es cuando los dos primeros sets parecían ser eternos. No se cayó anímicamente. No entró en esos pozos de desconcentración que UPCN no perdona. El local, en cambio, no tuvo la efectividad de siempre y perdió mucho ante el poderoso bloqueo rival. La fuerza de Fede Pereyra y el siempre vital aporte de Lucas Ocampo fueron dos puntos que el Gremial nunca pudo resolver.



El primer parcial fue parejo de principio a fin. Punto a punto desde el principio y ese final favorable a Lomas que aprovechó un error del local. El segundo también con cierre emocionante y el mismo ganador. Y el tercero con dominio visitante.



Con el armador Cavanna resentido en su rodilla derecha y un Bartman sin mucha precisión, UPCN dejó escapar un punto en casa.

El gesto de Maxi Cavanna es elocuente, mientras los jugadores de Lomas festejan. El armador jugó un gran partido pero se resintió de una lesión.

Perdió Bolívar



Quedó en claro que fue un domingo para los visitantes. Es que como aquí, en San Juan, Lomas derrotó a UPCN, en los pagos de Tinelli Ciudad de Buenos Aires se hizo fuerte de principio a fin y concretó un 3 a 0 notable ante el local Bolívar.



El equipo albiceleste fue un claro dominador ante el actual campeón de la Liga Argentina. Ganó los tres parciales con idéntico marcador: 25/18. Y se ilusionó por completo porque dejó en claro que está para discutirle la serie a Bolívar hasta el mismísimo final.



Ahora seguirán la serie (que está igualada 1-1) en Buenos Aires. Los dos han demostrado que tienen armas para ganar. Será cuestión de esperar.