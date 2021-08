Pep Guardiola aseguró que después de finalizar su contrato con Manchester City tiene la intención de dirigir a un seleccionado, habló de la chance de hacerlo en Sudamérica y, lógicamente, se empezó a especular si el catalán puede llegar a agarrar en el algún momento a la Selección Argentina.

No es la primera vez que se relaciona el nombre de Guardiola con la Selección Argentina, debido a que después del alejamiento de Jorge Sampaoli se especuló sobre la posibilidad de que pueda volver a dirigir a Lionel Messi. Incluso, Claudio Tapia, presidente de la AFA, habló del tema.



"Averiguamos, era una posibilidad, pero averiguamos. Tenés que tener la billetera muy grande. Un buen respaldo. Es mucho. Tenemos que hipotecar todo. Hicimos consultas, pero es muy difícil, te digo la verdad. Hicimos una averiguación pero no pensamos que era tanto. Tratamos de hablar, pero quedó ahí", expresaba Chiqui Tapia en una charla con Líbero.

La reacción de Guardiola sobre los dichos de Claudia Tapia

Luego de esa declaración de Claudio Tapia, Pep Guardiola habló y se mostró enojado con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: “Nadie se comunicó conmigo ni con mi entorno. Estoy dolido con Tapia por haber hablado de mi salario. El presidente de la AFA no sabe nada de mi situación. En todo caso el entrenador debe ser argentino y hay muy buenos entrenadores argentinos".

"Estoy bastante decepcionado con lo que se ha dicho. Andan hablando que es imposible contactarme por mi salario. Para saber eso, tienen que conocer mi salario y tienen que saber que yo sé exactamente que cuando estás con una selección nacional es totalmente diferente a dirigir un equipo. Y la tercera cosa, la más importante, es que nadie me contactó", manifestaba el entrenador de Manchester City.

Por último, Guardiola expresaba: "Yo tengo contrato y quiero estar acá hasta que termine. No fue correcto decir que la razón para no dirigir a la Selección Argentina era mi salario. Yo no voy a entrenar a Argentina, pero tampoco está bueno que me pongan en un lugar incómodo, porque no sé qué puede pasar en un futuro".

La bomba de Guardiola: quiere dirigir en Sudamérica

Guardiola llegó al Manchester City en 2016, tiene contrato hasta 2023 y aseguró en estas horas que tiene la intención de dirigir a una selección en Sudamérica.

"Tras siete años en el club debo tomarme un descanso. Ver lo realizado y pensar mis inspiraciones. Una selección nacional será el próximo paso, sí. Sudamericana, europea, jugar una Copa América, quiero tener esa experiencia", expresó el catalán en ESPN Brasil.

