Su lugar. Ariel Persia y el podio, una constante esta temporada. Ganó 6 de 7 carreras y además hizo 6 de 7 pole positions. Tremendo.

No corrió las dos primeras carreras, pero así y todo, lo de Ariel Persia fue tan contundente, tan sólido, que le bastaron las siete fechas posteriores para gritar campeón. Y eso que aún restan tres competencias. El piloto sanjuanino se convirtió ayer en el primer monarca de categorías nacionales al adjudicarse el campeonato del Top Race Junior, que se presentó en el Oscar Cabalén, de Alta Gracia. Lo hizo tras ganar la novena presentación de la divisional en lo que va del año y con su marca registrada: de punta a punta.



Persia debutó en la temporada en la carrera de San Juan, por la tercera fecha. Aquella vez se impuso con contundencia, lo que le dio empuje para ir por otro podio. Así fue que viajó a Termas de Río Hondo y volvió a ganar; entonces ya no paró. Las estadísticas dicen que venció en seis de las siete carreras que afrontó, ya que en la otra (Río Cuarto, quinta fecha) fue segundo.



Sin embargo, en pista se impuso en todas, pues aquella vez lo recargaron supuestamente por falsa largada, una sanción que el piloto no compartió (siempre sostuvo que no se adelantó) pero que acató.



De todas maneras no le hizo mella en el campeonato pues ninguno de sus rivales pudo hacerle sombra desde que incursionó en la categoría. Su talento, pese a que este 2019 volvió a correr a nivel nacional después de mucho tiempo, siguió intacto.



Ayer volvió a triunfar y festejó el título. "Salí a ganar cada carrera, sin especular, sin sacar cuentas. También fue importante que el auto funcionó perfecto, que no me chocaron. Se dio todo", dijo el campeón. Con el título, logró el ascenso al TR Series, pero por ahora lo toma con calma. "Primero vamos a ver cómo terminamos el año, pues estamos haciendo un esfuerzo enorme. Ahora quiero disfrutar este momento", apuntó el monarca.

Podios de Fabricio y Flaqué

El Top Race Series tuvo una fecha especial, con pilotos titulares e invitados, y dos podios sanjuaninos. En la carrera 1, Fabricio Persia finalizó 2do y Flaqué quedó 3ro. Luego, en la carrera 2, el invitado de Persia, Nicolas Trosset, fue 4to; mientras que Gabriel Da Rold, compañero de Flaqué, se ubicó 5to. Así, Persia está segundo en el campeonato a sólo siete unidades de Bruno Boccanera, mientras que Flaqué marcha 6to.