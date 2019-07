Nerviosismo. Los jugadores argentinos demuestran su tensión durante la tanda de libres directos que le dio la victoria a Portugal en ese aspecto.

Con la serenidad que se había mostrado en las declaraciones post debut ante Chile, José Luis Páez realizó su balance del segundo partido de la Argentina en el Mundial: "Este pequeño escalón que debíamos pasar, no lo conseguimos. Brinda muchas cosas positivas el encuentro y otras negativas. No hay que quedarse sólo con el resultado, más allá de la derrota en la definición por libres directo. Hay que aprender de esto", resumió el Negro.



Consultado sobre cómo observó el desarrollo del juego de sus dirigidos, puntualizó que "puedo hablar de la desesperación por manejar la bocha en ciertos momentos. El contrario trabaja muy bien para que nos equivoquemos. Uno aprende mucho en el hockey cuando se ve desde arriba a través de videos y para eso está todo el equipo técnico. El gol en contra es algo que ocurre y en un Mundial puede ocurrir.



Siento que fue un partido divertido, noble en ciertas partes porque se jugo de manera limpia".



Respecto a cómo puede influir la caída en los libres directos de cara al futuro, el técnico manifestó que "nuestra meta inicial era clasificar. No era estar aquí para el primer partido y luego jugar la final. Hay que ir paso a paso. Lamentablemente es un solo partido y los contrarios se aprovechan de un solo encuentro. El dinamismo de la bocha no lo tuvimos esta jornada. Se cortó un poco el ritmo de lo que veníamos haciendo. Debemos estar más que nada fuertes desde lo psicológico".



Por último, volvió con la base de su análisis: "Es un buen resultado para aprender, para saber qué no debemos hacer más adelante.



Me gustó la forma en que cambiaron los chicos en el complemento. Llevarlos contra su arco en un momento, cambiar los ritmos y hacer cosas que nos hacen jugar mejor".

Público

Mejoría. El estadio de Vilanova tuvo ayer un buen marco de público respecto a otras jornadas. Hoy será la despedida de ese estadio ya que todo a partir de cuartos será en el Palau.