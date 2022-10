Hernán Ferraro no seguirá como entrenador en jefe del seleccionado femenino de vóley por una decisión personal tras cuatro años al frente de Las Panteras, según informó la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA).



"La decisión es más personal que profesional, llevo ocho años ininterrumpidos entre la Selección masculina y femenina y me cuesta mucho hacer las dos cosas entre el trabajo en el club y la Selección", explicó Ferraro, exasistente de Julio Velasco en el seleccionado masculino y entrenador de Ciudad Vóley en la Liga masculina.



"Creo que es el momento de dar un paso al costado y descansar. También está bueno irse cuando las cosas están bien y dejarle a otro entrenador un ciclo que está armado y que tiene un buen porvenir", agregó.



Durante su etapa como director técnico de Las Panteras, el equipo femenino con la sanjuanina Candelaria Herrera hizo historia al clasificar por segunda vez a los Juegos Olímpicos (Tokio 2020) y al avanzar por primera vez a la segunda ronda de un Mundial, como ocurrió en el Campeonato en Países Bajos y Polonia que finaliza mañana.



Además, el vóley femenino argentino se subió por primera vez a un podio panamericano en los Juegos de Lima 2019.



Ferraro, de 54 años, aseguró que "el balance de estos cuatro años es sumamente positivo, estuvimos a la altura de todas las competencias, las clasificaciones con los Juegos Olímpicos y el Mundial, hemos ganado por primera vez una medalla en un Panamericano y las selecciones de base clasificaron a los mundiales y acaban de ganar el Sudamericano U19".



El exarmador del seleccionado agradeció "a la confianza de la FeVA, a las jugadoras que han pasado por el ciclo que siempre tuvieron una gran participación en los entrenamientos y competencias, y al cuerpo técnico que pasó y sigue estando".



"Ojalá el vóley femenino siga creciendo, que siga apostando por el trabajo en inferiores y en los clubes, que es lo que nos tiene que llenar de orgullo y ojalá algún día podamos estar más alto", concluyó Ferraro, según da cuenta el comunicado de la FeVa.



De su lado, Juan Sardo, presidente de la FeVA, expresó: “Agradecemos enormemente a Hernán Ferraro por el trabajo realizado al frente del cuerpo técnico de Las Panteras, agradecemos su compromiso, dedicación y profesionalismo. Fue un ciclo que ha significado un crecimiento importantísimo, con resultados históricos para el voleibol femenino".



"Las Panteras son una marca registrada, quedó demostrado que llenan estadios y que su futuro no tiene techo. No queda más que un agradecimiento inmenso para Hernán y desearle el mayor de los éxitos en el futuro. Ojalá algún día el camino de Ferraro y Las Panteras se vuelvan a encontrar", deseó Sardo.



La Federación se tomará un tiempo para elegir el nuevo entrenador en jefe de Las Panteras bajo "la premisa de mantener la línea de trabajo en el desarrollo que se viene realizando en el vóley femenino".