Final infartante. Por la izquierda ataca Mandela Eterno, en el medio aguanta None Like Him que tiene pegado a Maestrodelarte, por los palos y perdiendo terreno entró Vio Veces. Ocho, de 12, caballos dieron vida a una carrera muy equilibrada con un final para alquilar balcones.

De antemano se sabía que no había un candidato que fuera fija. En los análisis previos un par de caballos, por antecedentes, sacaban un poco de diferencia. Esa ventaja que otorgaban los números no era suficiente para la cátedra. Por ello es que a la hora de la partida de la 66ta edición del clásico Domingo Faustino Sarmiento de turf, las opiniones estaban bastante divididas. Pero lo que en lo previo no pasaba por la cabeza de nadie es que pudiera haber empate. Lo acontecido ayer fue inédito para la competencia más importante del calendario sanjuanino, la que de ahora en más en su historial contará que hubo dos ganadores en 2019: None Like Him y Mandela Eterno.

Los dos caballos que pertenecen a stud sanjuaninos se encargaron de dejar detrás suyo a los que tenían cierto favoritismo. Tan así fue que Maestrodelarte llegó muy pegado a ellos y en un momento cuando había que confirmarse el marcador se lo ubicaba con su número 5, al lado del 7 de Mandela Eterno y del 10 de None Like Him. Por su parte, Vio Veces (8) peleó de igual a igual hasta que faltando 50 metros empezó a perder terreno y cruzó el disco (la meta) cuarto.

La fiesta del turf local contó con ocho caballos en los partidores, cuatro de los inscriptos con anterioridad se "bajaron", incluidos los dos que iban a llegar procedentes de San Luis.

En la partida tomó la punta el pingo mendocino En Cuestión, con Vio Veces y None Like Him pegados. A los 900 metros el mismo trío se mantenía a la vanguardia, pero en el cuarto lugar apareció Maestrodelarte. En el codo de los 1.500 metros el jockey Sergio Fernández puso de cabeza a None Like Him. Hasta el cuarto puesto muy juntos seguían los mismos, pero desde atrás Maximiliano Urquiza soltó riendas a Mandela Eterno, que del séptimo ascendió al quinto lugar.

Al ingresar a la recta final quien tomó la delantera pegado a los palos fue Vio Veces que conducido por el jockey puntano Lucas Caronni pareció determinado a rematar su trabajo. Lo empardaron None Like Him y Maestrodelarte, conducido por Daniel Gómez.

A 200 metros del disco parecía que la carrera se dirimiría entre ellos tres. Pero por afuera, como una bala, arremetió Mandela Eterno. Faltaba una cuadra y lo parejo de la disputa puso a los corazones a punto de estallar. Vio Veces mermó su ritmo en el momento supremo y la definición resultó tan cerrada que los integrantes del comisariato declararon la "puesta" entre None Like Him y Mandela Eterno.

Documento. La imagen es una captura de pantalla de la filmación oficial. En la misma se observa una paridad que podría haberse dilucidado si se contara con un equipo de "Photo finish".

>> Optimismo ante la crisis

Aún cuando el frío de la jornada mermó la cantidad de público con respecto a ediciones anteriores, los dirigentes de la comisión de carreras estaban contentos. Por el nivel de la competencia presentada y porque a diario se van planteando opciones de crecimiento. Ayer habilitaron un espacio en el centro de la pista para estacionar automóviles y se propusieron empezar a trabajar para construir un túnel que pase por debajo de la pista y así aportar mas seguridad y comodidad a los aficionados y socios.