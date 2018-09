Centro. Juan Sánchez Miño, de Independiente, envía el derechazo ante la marca de Jonathan Maidana, de River. En la ida, hubo muchas emociones pero ningún tanto.





Ariel Holan, técnico del Rojo, sostuvo que el empate sin recibir goles como local es algo a destacar, más allá que sus dirigidos tuvieron las opciones como para ganarlo. "Con el diario del lunes uno prefiere ante el empate no recibir goles, pero hay que ganar. Lo importante de analizar más allá de los números, es que cualquiera de los dos están para pasar", subrayó.



"El resultado no fue malo porque ninguno convirtió y demostramos que podemos lastimar al rival. La serie está abierta", dijo, al recordar que si su equipo mete un gol en el Monumental, el rival estará obligado a ganar para pasar de fase debido a que el tanto de visitante se considera "doble" en este tipo de instancias.



Sobre lo que más pondera de su equipo, añadió que "rescato la valentía, el coraje y el fútbol de mis jugadores para contrarrestar un rival de esta envergadura".



Sobre la ausencia de Martín Benítez entre los titulares, remarcó que "cuando volvimos de Japón, Martín tuvo una lesión muscular (NdeR: frente a Newell"s) y no había tenido el ritmo para jugar de entrada. Pensé que el segundo tiempo podía ser desequilibrante. Ingresó y en algunos momentos que tuvo mucho contacto con el balón se notó lo importante que es para nosotros. En la revancha, ya estará a pleno físicamente y veremos qué conviene más para el equipo".



Martín Campaña, clave en varios pasajes del encuentro, habló al finalizar el encuentro y destacó: "En el primer tiempo ellos salieron muy bien y nos agarraron varias veces mal parados, pero por suerte pudimos mantener el cero que es importante. Como no pudimos ganar, el empate es bueno".



¿Qué espera para lo que viene en el Monumental? "Un partido parecido a este porque de visitante vamos a ir a buscar y hemos hecho goles. Estamos tranquilos. Vamos a preparar primero lo que viene por el torneo argentino y después pensaremos en la copa".

Baja: Sin Enzo

El volante de River, Enzo Pérez, recibió dos fechas de suspensión por parte de la Conmebol debido a la expulsión en octavos de final ante Racing. Así, el mendocino también se perderá la vuelta ante Independiente.