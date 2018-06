En el día de su sexagésimo aniversario, el entrenador tucumano se mostró abierto a explicar sus pensamientos y sus conceptos sobre el Seleccionado, y dialogó con la prensa durante un extenso rato.

La conformación del equipo…

“Elegimos este equipo a partir de lo que venimos evaluando de estas dos semanas y lo que hicieron los jugadores durante su estadía en la franquicia.”



La elección de Delguy y Matera…

“Me incline por Delguy por el nivel que vine teniendo, tanto en Jaguares como en los entrenamientos. Espero que la aproveche y que la disfrute. Hablamos mucho con el cuerpo médico porque no queríamos poner jugadores que no estuvieran al 100 % por ciento, porque no nos sirve. Matera entrenó muy bien toda la semana y por eso lo incluimos.”

Su opinión sobre Gales…

“Gales es uno de los mejores equipos del mundo y no separaría entre hemisferio norte y hemisferio sur. Están en un buen momento, alternando triunfos y derrotas pero el juego siempre está. Han cambiado algunas cosas de su sistema de juego últimamente, abren más la cancha, tienen más variantes y no dejan de tener esa dureza en los forwards y con unos backs en un gran nivel. Esperamos un Gales de primer nivel y para doblegarlo tendremos que estar concentrados los 80 minutos.”

La ansiedad por volver a entrenar a Los Pumas:

“Uno como entrenador vive todo el año preparándose para estos partidos. Han pasado seis meses desde que estuvimos con los jugadores y teníamos mucha ansiedad para poder entrenarlos. Queremos empezar el año de la mejor forma y entrenamos para eso.”