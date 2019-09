Por el título. Universidad, que jugó semifinales del Top 8, ya logró mantener la categoría y hoy irá por el título en la Copa de Oro del Reubicatorio.



Serán casi seis horas ininterrumpidas, desde las 12 hasta aproximadamente las 18; cuatro partidos decisivos y dos canchas concentrando toda la atención. Hoy se jugarán las cuatro finales del Torneo Reubicatorio del Cuyano de rugby y en cada una habrá un representante sanjuanino. La jornada se desarrollará íntegramente en el Liceo RC, de Mendoza.



El Reubicatorio, que con este formato se juega por primera vez, está conformado por clubes de las tres categorías, es decir, el Top 8, la Copa de Plata y la Copa de Bronce. Y se dividió a su vez en dos zonas, las copas Oro y Plata. Por eso, en juego hoy estará la posibilidad de ser campeón del reclasificatorio, mantener o subir de categoría o no descender.



La U, de gran performance en el Top 8 al punto de jugar semifinales, tuvo que afrontar este Reubicatorio para no descender. Y tras un inicio complicado, se recuperó y accedió a la final de la Copa de Oro-Campeonato. Hoy enfrentará al Mendoza RC, en el partido que cerrará la jornada y desde las 16. Los dos equipos ya se aseguraron una plaza en el Top 8 2020, por lo que ahora irán por la vuelta olímpica del certamen.



El del San Juan RC ante Teqüé (Mendoza), dos equipos del Top 8, es quizás el partido de mayor tensión. Ambos equipos protagonizarán desde las 14 la final de la Copa de Oro-Ascenso, que se conformó con los equipos de la fase de grupos del reubicación que no clasificaron a semifinales. Y la cuestión es simple: el que no gane hoy perderá la categoría. Eso sí, al ganador aún le quedará una instancia y será la semana próxima ante Peumayén, que viene de ser campeón de la Copa de Plata pero para ascender debe enfrentarse en final única ante el ganador de la Copa de Oro-Ascenso. Esto es parte de un largo y tedioso proceso que no ha generado demasiada empatía entre los clubes.



El Cacique, que luego de haber quedado penúltimo en la Copa de Plata del Cuyano, tuvo una gran repunte en el Reubicatorio, donde alcanzó su mejor nivel. Sin dudas que la segunda parte del año le permitió asentarse como equipo y por eso hoy jugará la final de la Copa de Plata-Campeonato. Será a las 12 y se medirá ante Universitario RC (Mendoza). Al igual que en el caso de la U con Teqüé, en esta final estará en disputa el título del certamen, pues ambos protagonistas ya confirmaron sus plazas en la Copa de Plata 2020.



A su gran año, el Jockey lo quiere coronar con un ascenso. Los de Rivadavia fueron campeones de la Copa de Bronce y ahora buscan saltar a la segunda categoría del Cuyano. Hoy tendrán su chance cuando desde las 13 se midan ante San Jorge RC (Mendoza) en la final de la Copa de Plata-Ascenso. Un triunfo les dará el boleto para ascender; mientras que si el ganador es San Jorge mantendrá su lugar en la Copa de Plata 2020.

Por el ascenso. Jockey atraviesa un buen presente y esta tarde intentará lograr el ascenso a la Copa de Plata del año próximo.



En el Mundial



En la madrugada de hoy se jugaron tres partidos por la segunda fecha del Mundial de rugby que se disputa en Japón. Mientras que Los Pumas se cruzaban ante Tonga (1,45), Japón e Irlanda se medían desde las 4,15; a la vez que Sudáfrica y Namibia afrontan su encuentro a partir de las 6,45.



Para apoyar

8 colectivos, estimaban desde la Unión Sanjuanina de Rugby que podían completar los hinchas sanjuaninos de los cuatro equipos para alentar a sus jugadores en Mendoza.