Bienvenido. La Plata se rindió a sus pies y el fútbol de Argentina le abrió los brazos a un nuevo capítulo en la atrapante vida de Diego. Maradona es Gimnasia.



Diego Armando Maradona, flamante técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, aseguró que se sintió "en el cielo" y que tuvo contacto con su difunta madre cuando ingresó al estadio Juan Carmelo Zerillo en su primer entrenamiento al frente del "Lobo" platense.



"Hoy (por ayer) me sentí en el cielo. Cuando entré a la cancha estaba hablando con ella", dijo Maradona en referencia a su madre, Dalma Franco, conocida como "La Tota", cuando pisó el césped del estadio de Gimnasia, en el que hubo más de 20 mil fanáticos.



"Viví muchas cosas hermosas, el nacimiento de mis hijas, mis hijos, el corazón creía que se me iba a reventar, y hoy cuando salí a la cancha me pasó lo mismo, pero alguien de arriba me frenó, no quiero hacerme el llorón", comentó.



"La único que quiero es agradecerle al presidente (Gabriel Pellegrino), a Cristian (Bragarnik), al 'Bocha' (Valeri) y a Víctor Stinfale también por haberme traído a visitar a mi mamá una vez", continuó el "Pelusa", visiblemente emocionado.

El debut de Diego en la cancha será ante el campeón, Racing Club, el próximo domingo.

Además dejó en claro que no promete "nada" como DT del "Lobo", equipo que se encuentra en la última posición de los promedios, y que se tomará el lunes para "confirmar todo el cuerpo técnico" de cara al partido ante Racing, por la fecha seis.



"No soy mago, no prometo nada, con el recibimiento de hoy sería suficiente, yo quiero más, le dije al presidente quiero tomarme el día de mañana para confirmar todo el cuerpo técnico antes del partido", dijo.



El ex campeón del mundo con el seleccionado argentino en el Mundial de México 1986 acusó a Julio Humberto Grondona, ex presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, de haberle cerrado las puertas para dirigir en el fútbol argentino.



"Esto puede ser un punto de partida, estoy dispuesto a hablar con (Claudio) Tapia (presidente de AFA), no tengo problema, dije cosas que por ahí no cayeron bien", expresó el mejor futbolista de la historia.



"Quería abrirle la puerta ahora que soy parte del fútbol argentino porque cuando estuvieron los otros (Julio Grondona) yo no estaba en la carpeta de nadie porque lo obligaban ellos", sentenció.

"Yo no soy ningún mago, a mí me gusta trabajar. Nos vamos a jugar la vida pero acá no se juega con ametralladoras ni revólveres".

Diego Maradona

DT Gimnasia

"Varios dirigentes del fútbol argentino me dijeron que me habían querido buscar como técnico después del mundial (Sudáfrica 2010) pero que me tachaban", agregó.



"Esto ya es pasado y ahora tenemos que trabajar y no nos queda otra. Eso se los dije a los jugadores", siguió el mejor futbolista del Mundial de México 1986.



"Necesitaba vivir uno de los últimos años míos en mi país y después veo qué hago. Con Gimnasia en Primera no sé si el presidente me va a renovar", bromeó el "Diez" sobre Pellegrino, quien lo acompañó en la conferencia de prensa.



Por último, el máximo ídolo de la historia del Napoli, del fútbol italiano, dijo: "Queremos generar algo lindo en el fútbol argentino. Nosotros vamos a confiar y a entrenar. Hoy me dediqué más a la gente que llenó la cancha, pero no será así".



Diego Maradona hará su debut oficial como DT de Gimnasia y Esgrima La Plata cuando su equipo reciba a Racing el próximo domingo desde las 11, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con árbitro a confirmar, por la sexta jornada de la Superliga Argentina (SAF).

> Un domingo cargado de emociones



Diego Armando Maradona protagonizó una tarde a pura emoción en su primer día como flamante entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata con una fiesta completa en el Bosque platense. Más de veinte mil personas le dieron una cálida y emocionante bienvenida al "Diez" en su retorno al fútbol argentino como director técnico del "Lobo". En su primer mensaje, Maradona, fiel a su estilo, envió un mensaje motivacional para el plantel y los hinchas y hasta se plegó a los cánticos contra el clásico rival, Estudiantes de La Plata.



"Quiero ser respetuoso... como no lo son ellos", expresó el capitán y ex DT del seleccionado argentino antes de la explosión del cántico "el que no salta, es un inglés", que alude al presidente del club "pincharrata", Juan Sebastián Verón.



El "10" pisó el césped del estadio Juan Carmelo Zerillo, el "Templo sagrado del Bosque", tal como lo llaman los "triperos", a las 13.53 pero la jornada "maradoniana" había comenzado más temprano en los alrededores de 60 y 118.



Los socios, muchos antiguos y otros de los 1.600 nuevos que se hicieron desde el arribo de Maradona, empezaron a ingresar a la cancha a las 11 ya que por la gran expectativa se abrieron las puertas una hora antes de lo previsto.



Socios de todo el país viajaron a La Plata para ser partícipes de la bienvenida a Diego, entre ellos, los miembros de la filial "La 22 del fin del mundo" radicada en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego.



Los accesos al Bosque lucían guirnaldas azules y blancas, intercaladas con pasacalles con distintos saludos: "Diego, el Bosque te da la bienvenida", "Diego, el Bosque es tu casa, el barrio de Favaloro y la cuna de Cristina. Bienvenido, compañero".