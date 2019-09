S bien puede pasar, muy pocos esperaban un final así en la fría tarde en el hipódromo del Jockey Club. Es que, a contramano de años anteriores, la edición 66ª del tradicional Premio Domingo Faustino Sarmiento terminó con una puesta.

Increíble pero real. Fue tan pareja la carrera de caballos que tres protagonistas, todos ellos sanjuaninos, llegaron muy apretados a la línea de meta, pero finalmente fueron dos los que registraron el mismo tiempo (3 minutos, 27 segundos y 11 centésimas): Mandela Eterno y None Like Him, mientras que ElMaestrodelArte finalizó tercero.

Los detalles de los grandes ganadores de la jornada

MANDELA ETERNO



Stud Patas Alegres-SJU



Zaino, 6 años. Nacido el 07-11-2013. Padre: Timias (USA). Madre: Fiancee. Abuelo materno: Acceptable (USA). Ganador de 4 en 27 carreras. 4 podios, 1 segundo y 3 terceros. 09-04-2017 La Plata: Condoleeza Slew (2008) - 2.100 m. 13-03-2018 La Plata: Seresta (2015) - 2.000 m. 12-02-2019 La Plata: Pasional Key (2014) - 2.000 m. 28-03-2019 La Plata: Valency (2013) - 2.100 m.

NONE LIKE HIM



Stud Los Sanjua- SJU



Zaino, 6 años. Nacido el 19/10/2013. Padre: Equal Stripes. Madre: Nesher. Abuelo materno: Orpen (USA).



Ganador de 5 en 25 carreras. 8 podios, 7 segundos y 1 tercero. Fue noveno en el GP de la República Argentina (G1) en mayo de 2017. 27-09-2016, La Plata: Copa Diario Popular: 2.000 m.



16-02-2017, La Plata: Buen Envión (2016): 2.000 m. 19-03-2017, La Plata: Try Twice (2015-16): 2.000 m. 27-12-2017, San Isidro: Handicap República de Francia: 2.400 m.



03-02-2019, La Plata: Clásico República de Uruguay: 2.000 m.