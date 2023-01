Boca se enfrentará a Racing mañana a las 12.30 de la Argentina, en el Estadio Hazza Bin Zayed de Abu Dhabi, por la Supercopa Internacional y para dicho compromiso el entrenador Hugo Ibarra ya sabe que no podrá contar con dos futbolistas: el defensor Nicolás Figal y el mediocampista Diego González.

Además, hubo un nuevo ensayo táctico, donde el Negro comenzó a despejar la duda del arco.

Al igual que en el entrenamiento de ayer, Figal se entrenó diferenciado debido a que se está recuperando de un desgarro y ya es confirmado de que se perderá el partido frente a la Academia.

Por su parte, el Pulpo también practicó aparte de sus compañeros ya que acumula líquido en una de sus rodillas, motivo por el que se atrasa su regreso a las canchas, y es otra de las bajas para el Negro.

De este modo, la zaga del Xeneize se encamina a que sea conformada por Facundo Roncaglia y Agustín Sández, mientras que el mediocampo sería conformado por Pol Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez.

El dueño arco, en tanto, todavía no está confirmado. Si bien Sergio Chiquito Romero fue parte del ensayo, aún no puede patear con fuerza y, si no está al 100% para el viernes, todo indica que atajará Javier García.

La probables formación: Javier García o Sergio Romero; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Agustín Sández, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez; Norberto Briasco, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

DEBUT

El defensor paraguayo Bruno Valdez fue presentado ayer como el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases y ayer tuvo su primer entrenamiento en el Predio del Xeneize en Ezeiza, a cargo del entrenador de la Reserva -Mariano Herrón- y con el preparador físico de Primera, mientras que el resto de sus compañeros se encuentran en Al Ain.

El zaguero de 30 años que llegó libre desde el América de México realizó realizó trabajos de acondicionamiento físico tanto en el gimnasio como en el campo, llevó a cabo prácticas con la pelota junto a los futbolistas de la Tercera y terminó el entrenamiento con normalidad.

Valdez podrá encontrarse por primera vez con sus nuevos compañeros cuando vuelvan de Abu Dabi, lo que también será su primer cruce con su nuevo entrenador Hugo Benjamín Ibarra, quien lo pidió con énfasis de refuerzo.

Tras la salida del peruano Carlos Zambrano y la lesión de Marcos Rojo que lo marginaría hasta mitad de año, el jugador de la Selección de Paraguay se perfila para tener un rol protagónico dentro de la zaga de Boca en el arranque de la Liga Profesional.

"Lo otro ya pasó"

El arquero de Racing Club, Gabriel Arias (foto), afirmó ayer que la disputa de la Supercopa Internacional ante Boca Juniors, en Abu Dhabi, es "un partido aparte" y desligó cualquier tipo de conexión con el polémico Trofeo de Campeones 2022, donde se consagraron ganadores con la victoria por 2 a 1, en medio de varios incidentes.

"La final con Boca es un partido aparte. Lo otro ya vivido, ya pasó para ambos planteles. Es una nueva final, un nuevo partido. Hay cosas similares, pero también cambios. Tenemos que tratar de hacer nuestro juego", señaló Arias en diálogo con TyC Sports.

Arias también consideró como "algo especial" que el partido se desarrolle en los Emiratos Árabes Unidos, luego del acuerdo que la AFA generó con ese país: "Es muy importante que el primer partido del año ya tener la posibilidad de ser campeón. Pero sabemos que es un año largo y lleno de desafíos para todos nosotros por lo que implica defender esta camiseta", destacó el chileno.