ANOTEN. Mauro Icardi muestra su camiseta para que los hinchas del Inter no olviden su nombre en el gran clásico milanés.

Milan, TELAM



El delantero argentino Mauro Icardi brilló y marcó tres goles para su equipo, Inter, que derrotó a Milan por 3-2, de local, en el clásico italiano correspondiente a la octava fecha de la Serie A



Los goles del rosarino, que formó parte de la delegación argentina el pasado martes ante Ecuador, fueron a los 28m. PT, 18m. ST y 45m. ST, de penal. Icardi tiene 9 goles en ocho partidos.



El ex punta de Sampdoria se destacó por su trabajo a lo largo de todo el encuentro, picando entre los centrales en la apertura del marcador, con una definición de volea en el segundo y con una gran categoría en la definición del mismo, cuando le tocó patear el penal sobre la hora.



Con esta victoria, Inter suma 22 unidades y ocupa el lugar de escolta de Nápoli, que tiene 24 y puntaje perfecto, al tiempo que Milan oscila en la mitad de tabla con 12.



Ante los 80.018 espectadores que llenaron las gradas de San Siro, fue el Inter quien dio el primer susto al Milan en el 13, cuando un derechazo de Antonio Candreva desde fuera del área se estrelló contra el larguero. Sin embargo, la madera sólo pudo retardar la ventaja del Inter, que llegó a los 28 minutos: el propio Candreva sirvió a Icardi con un perfecto centro y el delantero argentino lo remató con un disparo cruzado que entró por el segundo poste. El Milan estaba obligado a reaccionar tras una nefasta primera mitad y Montella decidió dar paso al joven delantero Patrick Cutrone, retrasando la posición de Suso y dándole más libertad en zona ofensiva.



Y el comienzo de la reanudación fue completamente dominado por los "rossoneri", que tras un gol anulado por fuera de juego al argentino Mateo Musacchio y dos intentos de Fabio Borini y Suso, lograron poner tablas en el marcador. El propio extremo español controló un balón en el límite del área y golpeó con la pierna zurda ajustando el esférico al segundo poste para poner el 1-1.



Tras esa diana, la inercia estaba toda a favor del Milan, pero el Inter logró aprovechar un grave error del argentino Lucas Biglia en el centro del campo para marcar el 2-1, de nuevo con Icardi. El número 9 de los "nerazzurri" recuperó el balón en el centro del campo y se apoyó al croata Ivan Perisic en la banda izquierda; el extremo le devolvió el balón con un centro que Icardi remató ampliando su cuenta personal.



En el 90, el lateral suizo Ricardo Rodríguez cometió una falta en el área de penal e Icardi no falló desde los once metros para sellar su triplete personal y darle la victoria al Inter.Así, Icardi vivió su noche de gloria.