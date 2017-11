Descartado. Mauro Icardi se lesionó en el Inter y Sampaoli lo desafectó del seleccionado que el sábado próximo se medirá con Rusia.

Buenos Aires, TELAM



El delantero Mauro Icardi fue dado de baja en el Seleccionado argentino, dirigido por Jorge Sampaoli, para la próxima gira que realizará en Rusia, sede del Mundial 2018, a raíz de una lesión en la



Icardi, titular en el empate de Inter ante Torino (1-1) por la 12da fecha de la liga italiana, sufre una sinovitis con dolor en el tendón rotuliano en la rodilla derecha, según confirmó la prensa del Seleccionado argentino en su cuenta oficial de Twitter. De esta manera, el goleador y capitán de Inter de Milán se perderá los partidos del 11 y 14 de noviembre ante Rusia y Nigeria, respectivamente.



El ex Sampdoria se sumó a la lista de lesionados que fueron desafectados por lesión junto con el defensor Gabriel Mercado y el volante Lucas Biglia. Esos dos futbolistas fueron reemplazados por Emanuel Mammana y Emiliano Insúa quienes integraron la lista de reserva.



Icardi, postergado en reiteradas ocasiones en el seleccionado en distintas gestiones y con un alto perfil mediático a raíz de su romance con Wanda Nara, aun no pudo asentarse en el equipo de Sampaoli. En su primera citación, en los amistosos ante Brasil y Singapur en Asia, no sumó minutos y desperdició oportunidades ante Uruguay, Venezuela y Ecuador en Eliminatorias Sudamericanas.



Por su parte, el mediocampista del París Saint Germain de Francia Giovani Lo Celso fue convocado por Sampaoli para la próxima gira amistosa en Rusia. El ex Rosario Central, de 21 años, se convirtió en el jugador número 26, luego de la baja de Icardi.

Perú, a muerte con Paolo Guerrero

El capitán del seleccionado peruano, Paolo Guerrero, fue recibido ayer en el aeropuerto de Lima por cientos de fanáticos que le brindaron su respaldo luego de conocerse un caso de doping positivo que le impedirá jugar el repechaje con Nueva Zelanda por un lugar en Rusia 2018 el sábado próximo.



En tanto el técnico Ricardo Gareca convocó al delantero Yordy Reyna para el repechaje que la selección peruana de fútbol jugará ante Nueva Zelanda.