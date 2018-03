A otra semi. UPCN quiere seguir de festejo en los Play Off de la Liga Argentina. Tras eliminar a Libertad Burgi en cuartos de final, ahora deberá enfrentar a un rival muy exigente como Lomas, que viene de ser subcampeón sudamericano.





Dos candidatazos al título se miden desde esta noche por un lugar en la lucha por el título. Se trata de una serie que tranquilamente podría ser una final, pero los play off determinaron que sea un escalón antes. Desde las 22, UPCN San Juan Voley y Lomas Voley protagonizarán la apertura del cruce de semifinales de la Liga Argentina de Clubes, prevista al mejor de cinco encuentros, en un imperdible duelo que se desarrollará en el estadio Aldo Cantoni.



Los sanjuaninos jugarán su décima semifinal consecutiva, todo una marca registrada en esta instancia que se mantiene desde la temporada 2008/09. Al cruce llegan tras haber eliminado a Libertad Burgi por 3 a 0; mientras que Lomas (que tiene a los sanjuaninos Federico Pereyra y Alejandro Toro) dejó en el camino a Obras por 3-1.



UPCN, que quedó segundo en fase regular, está inactivo desde el 1 de marzo pues debió aguardar a que Lomas (tercero) jugara el Sudamericano, en el que fue subcampeón, y luego continuara los cuartos de final ante Obras.



En el historial, UPCN lidera ampliamente pues ganó 15 de los 20 encuentros que jugó ante Lomas. Otro dato que favorece al conjunto sanjuanino es que de local se impuso en siete partidos sobre 10; a la vez que la cancha de su rival no representa un reducto inexpugnable, ya que las estadísticas dicen que en Lomas ganó 8 de 10 juegos, todo una referencia si se tiene en cuenta que la serie seguirá en Buenos Aires la semana próxima.



El segundo partido de semifinales será el domingo a las 21 en el Aldo Cantoni y, que pase lo que pase con UPCN (si juega un quinto choque o pasa a la final), ese será su último encuentro de temporada ahí, ya que luego no lo tendrá disponible por la Copa Davis.

"UPCN está equilibrado y listo para jugar. Con Lomas nos conocemos, será parejo". FABIÁN ARMOA - DT UPCN

"El equipo va a dar todo en una serie que la esperamos larga, será hermosa para ver". MARCELO SILVA- DT de Lomas

UVT, de local en la Liga A2



UVT abrirá esta noche el cuadrangular de segunda ronda de la Liga A2. El conjunto comunitario será local en su cancha y recibirá a las 20 a Jujuy Voley; mientras que a las 18 jugarán San Martín de Formosa y Villa Dora. Mañana, UVT cerrará la segunda fecha ante Villa Dora y a las 18 se enfrentarán jujeños y formoseños. La última jornada será el domingo con Villa Dora-Jujuy Voley (18) y UVT-San Martín (20). Los dos mejores de cada grupo, sumado a los dos mejores terceros, seguirán en carrera para la siguiente instancia de cuadrangulares previo a las semifinales.



Copa Argentina. Al cierre de esta edición, Obras se enfrentaba ante PSM Voley en el comienzo del triangular clasificatorio de la Copa Argentina, torneo entre los perdedores y los que no entraron a Play Off de la Liga A1. Los sanjuaninos, que cerrarán el reducido mañana ante Libertad para intentar llegar a la final, defienden el título conquistado el año pasado.