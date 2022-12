Además de compartir la pasión por la selección, desde el domingo tener esa medalla tan preseada de campeones del mundo, a mediados de febrero próximo también tendrán otra similitud: los tres contarán ya 35 abriles. Es decir, transitan lo que habitualmente es la recta final de la carrera de un futbolista profesional de elite. Se trata de los tres referentes de la 'vieja guardia' de la Scaloneta: Lionel Messi, Angel Di María y Nicolás Otamendi. Tres pilares clave tanto dentro del campo de juego como afuera de él, que fundieron la piedra basal del grupo que llegó a lo máximo en la noche del domingo en Doha.

Para ellos el futuro con la celeste y blanca en el pecho es una incógnita, aunque no todos los casos son iguales. En orden de prioridades, la situación de Messi parece la más clara: el 10 ya avisó que "no cree que llegue por edad al próximo Mundial" en el 2026 cuando tenga 39 años, pese a que Scaloni dijo que le "guardará la camiseta número 10" para la cita máxima. "Esto es lo máximo, pero quiero disfrutar unos partidos más siendo campeón del mundo", afirmó en el estadio de Lusail el rosarino tras la coronación ante Francia. Es decir, seguramente jugará algunos partidos más con la selección y luego sí probablemente diga adiós de la Mayor. Un dato no menor es que a mediados del 2023 tiene que tomar una decisión clave en su vida profesional y personal: si toma la opción del tercer año de contrato con el Paris Saint Germain o busca nuevos horizontes. Ahí el abanico parece grande, aunque hay dos chances que pican en punta en teoría: volver a Barcelona para retirarse o ir a la Major League Soccer de Estados Unidos buscando más tranquilidad y vivir en familia en un lugar que siempre lo tentó.

Di María había dicho en marzo pasado que "luego del Mundial cierro mi etapa en la selección". Desde entonces, nunca más abrió la puerta a continuar. Aunque su enorme nivel en 'Qatar 2022' anotando incluso el golazo que fue el segundo de Argentina ante los galos invitan a soñar con su continuidad, como su amigo Messi, unos partidos más. Respecto a su futuro en la Juventus, el rosarino también tiene que pensar más allá de mediados del 2023, siempre con el deseo rondante de retirarse en su amado Rosario Central, más ahora que llegó a la dirección técnica Miguel Angel Russo.

Mientras que Otamendi, quien el domingo cumplió un centenar de partidos en la selección, podría volver a nuestro país también cuando cierre la temporada 2022-23 en el Benfica de Portugal. Su amigo y ahora entrenador de River, Martín Demichelis, ya lo tentó públicamente durante su presentación en Núñez y Otamendi, quien es fanático de la Banda al punto que tiene un tatuaje del escudo, no vería con malos ojos ese regreso para cerrar su trayectoria que se inició en Vélez.

Otro punto que puede tener bastante influencia en el futuro de los tres experimentados está relacionado a la continuidad o no del chófer de la Scaloneta, Scaloni. Lionel esquivó en todo momento el domingo post título confirmar o descartar esta posibilidad, pese a que la AFA antes del Mundial ya lo confirmó.

Sacando los casos de la 'vieja guardia', más el arquero Franco Armani de 36 años, el resto de los jugadores tiene bastante futuro en la albiceleste, si el DT de turno así lo considera. De hecho, en Qatar hubo el debut de 19 de los 26 jugadores del plantel en un Mundial.

PRIMER PARTIDO COMO CAMPEONES

En marzo, a la cancha de nuevo

Despedida. Antes del Mundial, Argentina jugó su último amistoso ante Emiratos Árabes Unidos y lo venció por 5-0.

Luego que baje la euforia por la tercera Copa del mundo obtenida, la selección Argentina tendrá que prepararse de cara al futuro y su próxima presentación, ya como el mejor de todos. Eso se espera del 20 al 26 de marzo del 2026 cuando está prevista la primera fecha FIFA del siguiente año. Es decir, cuando los clubes están obligados a prestar a sus futbolistas un par de días antes de los encuentros, en este caso de carácter amistosos.

Ser campeón del mundo le brindó a la AFA el ingreso más que destacado de 42 millones de dólares.

Claro que todavía no hay fecha ni rival confirmado, algo que es lógico teniendo en cuenta que la actuación en el Mundial, tal cual ocurrió, podía potenciar costo de jugar ante la selección. Más aún si Messi seguirá presente. Lo más probable y como un 'mimo' al enganche es que se hagan dos encuentros en el país, para que la gente pueda disfrutar en un encuentro a los mejores del planeta. Durante el año habitualmente hay cinco o cuatro fechas FIFA, exceptuando las temporadas con competencias internacionales como por ejemplo la Copa América o Eurocopa. Justamente el torneo máximo a nivel continental, donde la albiceleste debe defender la corona, se disputará recién en 2024 y tampoco aún está claro cuál será la sede elegida por Conmebol. Se especula con hacerla entre Estados Unidos y Canadá, como previo del 2026.