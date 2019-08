Independiente definirá hoy su clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana cuando visite a Independiente del Valle en la altura de Quito con la ventaja del triunfo por 2-1 obtenido en la ida en Avellaneda. El partido, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final, se jugará en el estadio Olímpico Atahualpa, a 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar, desde las 21.30 con arbitraje del chileno Roberto Tobar y transmisión de ESPN 2 y Directv Sports.

Ilusiones. Tras el ajustado triunfo como locales que incluyó un gol de visitante, Independiente buscará en Ecuador ese paso para meterse en semifinales.

El ganador se cruzará en semifinal con Corinthians o Fluminense, ambos de Brasil, que recién abrirán la serie el próximo 22 de agosto.



Tras la polémica por la programación de las fechas, la Conmebol ya anunció que las semifinales se jugarán el 17, 18 o 19 de septiembre, los partidos de ida, y el 24, 25 o 26 del mismo mes, las revanchas.



Luego del agónico triunfo por 2-1 en el estadio Libertadores de América, el "Rojo" necesita ganar o empatar en la altura de Quito para clasificar ya que una derrota por 1-0 favorece al equipo ecuatoriano por el gol que convirtió en Avellaneda.



El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se jugará el pase de ronda en un escenario difícil donde hace menos de dos semanas perdió con Universidad Católica por 3-2 pero que logró clasificar por el gol de visitante.



A su vez, el cuerpo técnico afronta un contexto complicado ya que a pesar de ser el inicio de la temporada perdió por lesión al mediocampista Pablo "Tucu" Hernández, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de ida y estará al menos seis meses inactivo.



A esto se suma que los defensores Alan Franco y Gastón Silva, el mediocampista Pablo Pérez y el delantero Cecilio Domínguez llegarán al partido con lo justo en la parte física, ya que arrastran distintas molestias que no les permitieron entrenarse.



La buena para Beccacece es que recuperó al delantero Silvio Romero.





Sánchez Miño: sin margen de error

Juan Sánchez Miño es fija en el equipo de Beccacece para enfrentar este martes, a las 21.30, a Independiente del Valle en Quito, en la revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El zurdo habló en la previa, que el Rojo hizo en Guayaquil para atenuar los efectos de la altura (se viajará antes del partido). El jugador del Rojo pidió no confiarse por el 2 a 1 de local. "Uno no se puede quedar con lo que hizo de local. No se puede concentrar solo en el partido en casa porque son muy duros todos los adversarios. Un detalle te deja afuera. Tendremos que utilizar todas nuestras armas para contrarrestarlos", dijo.



"Es un partido muy duro. Por la altura y por el rival. Saben a qué juegan, ambos proponemos mucho y tenemos ganas de pasar", agregó.



"Más allá de la altura es un rival que juega muy bien, que sabe a lo que juega, que ha hecho un gran partido en nuestro estadio. Somos dos equipos que proponemos un buen juego, los dos tenemos ganas de ganar y creo que va a ser un partido lindo. Estas instancias no se juegan siempre", sostuvo Sánchez Miño, anticipando lo duro del partido en Ecuador.