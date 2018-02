Revancha personal, tuvo ayer Martín Benitez. El delantero del "Rojo", que había fallado su penal en Brasil, marcó el gol del triunfo sobre el "Taladro". Independiente vendrá a San Juan el lunes 5 de marzo para jugar con San Martín.

Independiente venció ayer por 1-0 a Banfield, con gol de Martín Benitez a los 23 minutos de la primera etapa. A raíz de la victoria, el "Rojo" llegó a las 29 unidades y alcanzó la zona de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores de América.



El primer tiempo arrancó con dos equipos que eligieron cuidar el arco propio por encima de ir a buscar el rival, debido al esfuerzo realizado durante la semana en las participaciones internacionales de ambos clubes.



Con el correr de los minutos Independiente logró controlar la pelota, consiguió combinar en pocas jugadas, pero cuando lo logró, demostró buen fútbol con un equipo conformado por jugadores que no suelen estar dentro de los habituales titulares.



A los 23 minutos el delantero Martín Benitez logró el tanto del triunfo tras un remate de media distancia.



De a poco, el conjunto dirigido por el entrenador Ariel Holan se hizo dueño de la pelota, controló el mediocampo y consiguió llegar en varias oportunidades al arco del "Taladro", aunque se topó con una correcta actuación del arquero Mauricio Arboleda.



Durante la segunda etapa Independiente generó jugadas a su favor y creó llegadas con peligro, pero debido a la ineficacia en la definición y nuevamente al buen desempeño de Arboleda, la diferencia no fue mayor.



Banfield intentó descontar, aunque no lo logró porque el conjunto de Avellaneda le cortó los circuitos de generación de juego y no pudo llegar al arco rival.



El "Rojo" será el próximo rival de San Martín, el lunes 5 de marzo.

El Ciclón quiere seguir escolta

San Lorenzo, que tiene un partido pendiente, buscará hoy consolidarse como escolta de Boca Juniors y no alejarse de la pelea por el título cuando visite a Gimnasia y Esgrima La Plata, de irregular campaña, en uno de los partidos que completarán la 17ma. fecha de la Superliga. El encuentro se disputará en el estadio Juan Carlos Zerrillo, desde las 21.15, con Federico Beligoy como árbitro y televisación de Fox Sports.



Por su parte, Talleres de Córdoba, que quiere extender su buena racha que lo colocó como escolta de Boca Juniors, recibirá a Argentinos Juniors, de buena campaña, a las 19 en el mundialista cordobés. A su vez, el alicaído pero renovado Newell"s, que viene de perder tres partidos al hilo, recibirá hoy al comprometido Temperley, a partir de las 19.