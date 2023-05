Independiente, con Rodrigo Rey como figura, igualó 2-2 con Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona, por la fecha 15 de la Liga Profesional 2023.

El equipo de Ricardo Zielisnki, que contó con el delantero sanjuanino Matías Giménez de titular y fue reemplazado en el complemento, sacó la diferencia en el marcador, pero terminó llevándose apenas un punto a raíz de sus errores defensivos.

El Rojo sufrió en el primer tiempo hasta encontrar la apertura en el marcador: Sergio Ortiz recuperó la pelota ante la mala salida de la defensa del Bicho y debutó en la red antes de volver a los vestuarios

Lo lamentaba Argentinos Juniors porque había desaprovechado las situaciones más claras con un travesaño de Gabriel Ávalos, el posterior remate de Rodrigo Cabral que Rey sacó sobre la línea, según el VAR, un gran cabezazo de Marco Di Cesare y un remate abajo de Alan Rodríguez que se fue besando el palo.

Independiente, en tanto, respondió en tres oportunidades a través de Martín Cauteruccio, de lo más peligroso hasta la avivada de Ortiz en la medialuna. El resto, mucha fricción y algo de lluvia.

Ya en el complemento, Cauteruccio amplió la ventaja, de penal, tras una infracción de Marco Di Cesare sobre Braian Martínez. El uruguayo conservó su efectividad desde los 12 pasos y llegó a ocho tantos en el torneo.

Mientras que Gabriel Ávalos, también de penal tras la sujeción de Edgard Elizande sobre Gastón Verón, y Leonardo Heredia igualaron el partido.

El delantero de Independiente, Martín Cauteruccio, destacó tras el partido que "nos quedamos con gusto a poco porque lo ganábamos bien por 2 a 0 y terminamos sufriendo. Creo que hubo errores nuestros que nos llevaron a este empate, que no era lo que veníamos a buscar. Me quedo con que el equipo se hizo fuerte en una cancha difícil para jugar y ante un rival que sabe muy bien cuál es su idea". Consultado sobre el presente del equipo, afirmó que "es importante sumar puntos para ir de a poco viéndonos más arriba en la tabla. Eso nos brindará confianza y estamos por el camino correcto. Hay que poder liquidar algunos partidos como estos que tenés muchas cosas a favor y finalmente no sumamos los tres puntos que son tan importantes para nosotros".

El Pirata se prendió

En otro de los partidos del sábado, Belgrano se impuso 1-0 a Atlético Tucumán, en el Gigante de Alberdi. El único tanto del juego lo anotó Pablo Vegetti (foto) con un estupendo cabezazo en el primer tiempo. Así, el Pirata se ubica tercero, compartiendo esa posición con Defensa y Justicia que también suma 27 puntos.

En tanto, Lanús sumó una victoria importante (1-0) sobre Huracán mediante el tanto anotado por Tomás Belmonte. El Granate quedó en una expectante quinta colocación con 25 unidades.

Mientras que en Santa Fe, Colón tomó aire al doblegar 2-0 a Banfield. Los alaridos del Sabalero fueron convertidos por Eric Meza y Cristian Vega.



SIGUE

Además del superclásico en el Monumental, hoy se disputarán otros tres partidos. En el Gigante de Arroyito y a las 14 horas, Rosario Central será anfitrión de Platense. Mientras que desde las 21, se dará una doble cartelera: Tigre ante Newell"s y Estudiantes con Vélez.

Mañana se cerrará con: Arsenal-Gimnasia, San Lorenzo-Defensa y Justicia, Racing-Talleres y Central Córdoba-Sarmiento.