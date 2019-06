Antecedente. En el último partido del acotado historial entre Jaguares y Crusaders, los de Nueva Zelanda derrotaron por 40-14 a la franquicia argentina en Vélez, en abril del año pasado.

En plena madrugada de Argentina, los jugadores de Jaguares y sus seguidores más fanáticos hicieron fuerza ayer por los de camiseta amarilla, los Hurricanes que enfrentaron a Crusaders. Pero aunque estuvieron cerca, perdieron ante el favorito y de esta manera, los Cruzados de Canterbury serán los rivales de Jaguares en la final del Súper Rugby. Y así, no sólo los argentinos enfrentarán al gran candidato sino que además deberán definir en Nueva Zelanda, por la ventaja deportiva de Crusaders. La final entonces ya tiene protagonistas y será el 6 de julio a las 4,35 (hora argentina) en Christchurch.



Jaguares irá por el batacazo con todo en contra, pues los neocelandeses son una verdadera máquina de ganar. La franquicia nació en 1996 y tras una primera temporada bastante discreta, desde 1997 dieron un giro de 180 grados y empezaron a ser uno de los equipos más duros y más ganadores del certamen.



Ostentan varios récords, pero hay dos que hablan a las claras de su dominio: son los actuales bicampeones y en total acumulan nueve títulos; además de que no pierden de local desde hace 30 partidos. Y en play off jamás cayeron en su casa. Este último dato es lo que refuerza la idea del gran golpe con el que sueña Jaguares.



Crusaders es además una gran cantera de jugadores para la selección neocelandesa, los temidos All Blacks.



Esta temporada fueron los mejores de la etapa regular, con 11 victorias en sus 16 partidos. Sólo perdieron dos encuentros, ante Warathas y Chiefs, mientras que la campaña se completó con tres empates.



En total sumaron 58 puntos (siete más que los Jaguares, que quedaron segundos en la tabla); a la vez que los Cruzados dominaron con comodidad la Conferencia Nueva Zelanda.



Luego, en cuartos de final eliminaron a Highlanders por 38 a 14 y ayer superaron a Hurricans por 30 a 26.



En fase regular tuvieron un promedio de 25 tantos por partido, mientras que ahora en play off elevó la media a 34.



Son fuertes, peligrosos, de forwards pesados y potentes y unos backs que saben quebrar defensas. Van en busca del tricampeonato y alcanzar la decena de título. Sin dudas que Jaguares no son favoritos e irán por la épica, justamente lo que hará más grande una anhelada victoria en la final.

Efectividad

72

Por ciento de efectividad tiene Crusaders desde que empezó la edición 2019 del Súper Rugby. Hasta ahora ganó 13 partidos de 18 jugados (los 16 de fase la regular y los 2 de play off).

Tantos

481

Tantos anotó la exitosa franquicia neocelandesa en lo que va de la temporada del Súper Rugby. Su media por partido es de 26,72 tantos por partido, una buena cifra que sostiene su rendimiento regular.