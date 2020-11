El chaqueño Daniel Juárez quedará en la historia como el primer ciclista en ganar una competencia en tiempos del coronavirus. El pedalista de la Agrupación Virgen de Fátima fue el más veloz de los tres hombres que cruzaron la meta con una pequeña luz sobre un reducido pelotón que completó los pocos, pero durísimos 102,384 kilómetros que tuvo de extensión el circuito Apertura, que organizado por la Federación Ciclista Sanjuanina, se desarrolló íntegramente dentro de la burbuja sanitaria montada en al Autódromo San Juan-Villicum. Emiliano Ibarra (Puertas de Cuyo) y Rubén Ramos (Municipalidad de Pocito) completaron el podio al que accedieron, como exigen el protocolo con barbijos.

Tras ocho meses sin competencia oficial el pelotón salió a rodar en veloces 45 kilómetros horarios, el ritmo impuesto por los equipos más fuertes y el viento que pegaba de varios lados, en la mayoría de los casos de costado y de frente, fueron achicando el pelotón del centenar de hombres (de 106 inscriptos) que largaron la prueba.

La larga inactividad pasó factura, a muchos muy temprano, porque a partir de la quinta vuelta quienes pinchaban o perdían rueda empezaron a caerse de la carrera como damascos maduro, uno tras otro. Tanto así fue que al final llegaron una treintena de hombres.

Juárez, que venía recuperando posiciones para arribar con otros compañeros al pelotón de punta, compuesto por 20 hombres, salió a cerrar un hueco que abrió Emiliano Ibarra y junto a Rubén Ramos, entre los tres, fueron alejandose del pelotón que los seguía donde había mayoría de ciclistas de Virgen de Fátima.

Llegaron a tener medio minuto de ventaja y cuando todos suponían que los "piqueteros" tratarían de alcanzar para tener mayoría de opciones, se produjo lo contrario. Le dieron toda la confianza al chaqueño, quien debió bancarse un par de sacudones de Ibarra, sabiendo que si llegaban los tres a los 200 metros finales, crecían, como ocurrió, sus chances de festejar en grande.

Un ganador agradecido



El final de la carrera fue, como todo el espectáculo atípico. Al podio accedieron solamente los tres primeros y las notas se desarrollaron en una zona mixta. En ese ordenado ámbito, Daniel Juárez tuvo tiempo para contestar a todos los medios. "Estoy muy feliz de volver a ganar y tengo que agradecer a mis compañeros que me brindaron la confianza para hacerlo. Tengo asumido que no soy la primera opción, por eso valoro mucho que me dieran la posibilidad. Es raro correr sin gente, pero el triunfo se disfruta igual", explicó.

Trabajo serio y muy coordinado

Sin diferencias. El ministro de Seguridad, Carlos Munisaga, junto a Jorge Chica, secretario de Deportes largaron oficialmente la carrera.

La temporada de ciclismo en ruta, con la Vuelta a San Juan, como objetivo de máxima es un desafío que el Gobierno sanjuanino asumió desde ayer con la seriedad que requieren los tiempos que corren. Convencidos que cualquier clavo suelto puede derrumbar toda la estructura en la que se apoya el sueño de menguar las consecuencias del coronavirus, aprendiendo a convivir con él, es que todo el personal de la Secretaría de Deportes se cargó en sus espaldas estructurar una ingeniería que permita evitar al máximo que se expandan los contagios. En esa estructura tienen vital importancia el aporte de los Ministerios de Salud Pública y Seguridad. Poco más de un centenar de personas de los distintos estamentos gubernamentales estuvieron cumpliendo funciones cuya eficacia permitió que a las 16:30 se largara la carrera.

Personal de Salud, testeó, entre jueves y ayer, aproximadamente a 300 personas. Del total de testeos hubo sólo una decena (seis de ellos ciclistas, dos auxiliares de equipos y un par de la organización) que tuvieron resultado positivo. A la mayoría se le realizó el testeo rápido (analizando una muestra de sangre) y quienes dieran positivo pasaban al hisopado (antígeno) para confirmar o refutar el primer resultado.

A las personas mayores, con alguna enfermedad preexistente directamente se les realizó el hisopado, cuyo resultado se entregó en unos 15 minutos.

Agentes de Policía controlando los accesos y personal de limpieza desinfectando las instalaciones, completaron las tareas.

Cada uno de los representantes de la prensa debieron pasar por los distintos sistemas de testeo.

Maribel ganó en Uruguay



La multicampeona sanjuanina de ciclismo, Maribel Aguirre, se consagró ayer como nueva reina de la clásica competencia uruguaya "Rutas de América". La edición femenina de la prueba que desde mediados de la década del "70 se suma a la Vuelta de Uruguay, como carreras emblemáticas del país oriental contó con la participación de un nutrido pelotón de competidoras. Convocó, como siempre, a las mejores corredoras "charrúas", como así también de Argentina y Brasil.

La sanjuanina, que compitió defendiendo los colores del tradicional Club Ciclista Fénix, se quedó con la clasificación general tras ganar la primera etapa, definida en pelotón, y la contrarreloj sabatina. Maribel que en los últimos tiempos ha sido noticia nacional porque se hizo oficial la aceptación para que participe de las carreras de la temporada de ruta sanjuanina, integrándose al pelotón elite masculino, con el objeto de adquirir un ritmo de competencia adecuado para arribar con un buen fondo y mejor nivel al inicio de la temporada europea, donde tiene previsto sumarse a un equipo español, demostró que está hecha de buena madera y que puede ganar fuera de Argentina.