Fue un momento de desesperación, de no poder creer lo que estaba pasando. En medio del partido entre los equipos de Retro e Ingenieros en una fecha de la Liga de Profesionales, Hernán Bodelón se desplomó en el campo de juego e inmediatamente fue asistido por sus compañeros y rivales. Y aunque dijeron que realizaron diferentes maniobras para reanimarlo, el futbolista de 52 años falleció allí mismo, en una cancha de fútbol de Santa Lucía. El deceso causó una profundo dolor y conmoción no sólo en su familia, sino en el ambiente de la Liga que congrega a aproximadamente 1.800 jugadores.



Bodelón hacía varios años que integraba la Liga de Profesionales y disfrutaba sus partidos y la camaradería. Ayer, como siempre lo hacía, llegó a la cancha dispuesto a defender los colores de Retro. De acuerdo a algunas versiones, aparentemente Bodelón les habría dicho a sus compañeros que tenía cierta molestia en la zona intercostal; pero el comentario fue uno más en la previa del partido.



El encuentro comenzó sobre las 14,30 y, según indicaron, aproximadamente a los 15 minutos fue que Hernán cayó al piso. Uno de sus compañeros lo advirtió inmediatamente y lo auxilió, a la vez que inmediatamente todos en el campo de juego trataron de asistirlo. Sin embargo, el jugador ya no mostraba signos vitales y poco minutos después intervinieron las autoridades.



En principio, se estima que el futbolista, y que según indicaron algunos allegados era empleado del EPRE, falleció por un paro cardíaco. Sin embargo, la causa de la muerte se conocerá tras la autopsia.



Desde la entidad que organiza el torneo de los profesionales, Adepu, anunciaron que uno de los requisitos para conseguir el alta como jugador de la Liga es contar con un apto médico, que deben presentar ante los organizadores.

"Siempre estarás en el recuerdo de los que disfrutamos de tu amistad en la Liga durante tantos años. Nuestro más sentido pésame a la familia", reportó la cuenta de Facebook de Adepu, la entidad que organiza los partidos de la Liga de Profesionales. De esta manera, compartió el dolor y a la vez anunció que la fecha que debía disputarse en la jornada de hoy fue suspendida, como muestra de adhesión al luto de la familia de Bodelón.



