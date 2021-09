Punto. Junior, quien estaba sin contrato pero entrenando con el plantel de UPCN, no continuará en Los Cóndores, de acuerdo a lo informado ayer por el club multicampeón.



La pandemia por el coronavirus provocó que UPCN Voley realizara los contratos con sus jugadores para la temporada 2020-21 sólo por un año. Lo hizo debido a la incertidumbre que existía por cómo el virus iba a afectar el desarrollo de la competencia. Igualmente Los Cóndores pudieron alzarse con todo lo que disputaron, primero la Copa ACLAV y luego el plato fuerte: la octava Liga. Entonces, llegó el tiempo de las renovaciones pensando en lo que se viene y el regreso a los entrenamientos el mes pasado. Con el transcurrir de los días, el equipo que seguirá conduciendo Fabián Armoa, se fue conformado. Se llegaron a los nuevos acuerdos con los players que la entidad pretendía retener. El gigante brasileño, Junior, ese que se ganó el corazón de los hinchas en sus dos etapas, no había estampado el autógrafo en el nuevo contrato. Y ayer, apareció el anuncio oficial del equipo revelando que "Junior Sousa no continuará entrenando en el plantel A1". Es el punto final a esta nueva etapa del central en UPCN. Se da en una forma para nada esperada, más allá que no se filtraron los pormenores de la "no renovación" del vínculo.

Del lado del club multicampeón sanjuanino sólo hubo la versión oficial con el comunicado de prensa, y por parte del moreno de 208 centímetros de estatura un lógico silencio, en sin dudas uno de los momentos más tristes de su trayectoria. ¿Habrá un tercer periodo de Junior en UPCN? Nadie lo puede saber por ahora.

La idea de Junior siempre fue la de radicarse de manera definitiva en la provincia.

El brasileño formó parte en su primera etapa (2009 al 2014) de la época más prolífica de Los Cóndores, convertidos por entonces en uno de los dos grandes equipos del país.

El archirrival de siempre fue el Bolívar de Marcelo Tinelli, actualmente sin participación. En esos cinco años, Junior ayudó a UPCN a ganar varios títulos: Cuatro Ligas Argentinas, un Sudamericano y un bronce en el Mundial de Clubes. Su carisma lo puso al tope de la preferencia de los hinchas sanjuaninos que vieron en 2014 finalizar ese idilio de forma transitoria.

Una pelea con el por entonces preparador físico del equipo, Leandro Lardone, más el desgaste lógico de tantos años juntos, fue el desencadene para su salida.

Pero las vueltas de la vida llevaron a que en julio del 2020 llegara a un acuerdo para su retorno. "Luego del nacimiento de mi hijo (Donato), esto es lo más importante", resumió por entonces a DIARIO DE CUYO. Con el equipo dominó la campaña acotada por el coronavirus y sumó más gloria a su curriculum.

En las cercanías de cumplir sus 34 años, se difundió que deberá buscarse un nuevo destino. Algo que por ahora es incierto. Lo concreto es que UPCN, otra vez, se quedó sin la alegría y categoría de Donato Scalzotto Sousa, Junior para todos.





NUEVA TEMPORADA

Decena de ilusiones

La próxima temporada del vóleibol masculino ya cuenta con diez equipos anotados, entre los que se encuentran los tres sanjuaninos: UPCN, Obras y UVT (foto). A los siete clubes que participaron de la campaña anterior, que solo tuvo de certámenes la Copa ACLAV y la Liga Argentina (ambas ganadas por UPCN), se le sumó para esta 2020-21 Policial, de Formosa, que logró el ascenso. Los otros dos nuevos son históricos que no venían participando y que abrocharon su regreso la semana pasada: se trata de River Plate y Monteros, que incluso llegó a ser campeón de la Liga. De esta forma, hasta ahora los diez clubes confirmados son UPCN, Obras, UVT, Ciudad, Paracao, Defensores de Banfield, Once Unidos, Policial, River y Monteros. Igualmente, ACLAV se encuentra analizando otras propuestas de clubes que pretenden sumarse para esta temporada a la elite nacional.

Respecto a la actividad, la idea es que en noviembre se de inicio con la Copa Master (la jugarán los tres clubes sanjuaninos más Ciudad), en diciembre se desarrolle la Copa ACLAV y para enero la nueva Liga Argentina.