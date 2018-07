En su nueva casa. Cristiano llegó ayer a Turín para su mega presentación en Juventus que será hoy a las 13,30.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo arribó ayer a Turín para su mega presentación de hoy en Juventus. Llego en un avión privado acompañado por diversos familiares, como su madre y su hijo mayor, novia y amigos. Todos ellos lo acompañarán en sus primeras horas en Italia.



El ex atacante del Real Madrid, que llega de sus vacaciones luego de su participación en el Mundial de Rusia con su seleccionado, será el protagonista hoy de un gran acto que hará el club para darle la bienvenida.



Además, se espera que se pruebe su nueva camiseta, con el 7, el número que lo identifica.



La operación entre Juventus y Real Madrid se realizó en 112 millones de euros y la presentación de hoy está prevista para las 13.30 de Argentina.



Ayer, el portugués aterrizó en el aeropuerto de Caselle junto a su pareja, Georgina, horas antes de ser presentado como nuevo jugador de la Juventus que será hoy cuando el luso pase el reconocimiento médico pertinente y vista por primera vez la camiseta bianconera en la nueva ciudad deportiva del club.



El acto se celebrará sin presencia de aficionados, tal y como informó el club de Turín, y será cuando los medios acreditados puedan ver al delantero con su nueva camiseta. Después, continuará con sus vacaciones mientras organiza su nueva vida en Turín antes de comenzar los entrenamientos con la Juventus.



La primera opción de Cristiano Ronaldo y su entorno para su traspaso no fue la Juventus, según indicó el periódico italiano "Corriere dello Sport". A pesar de haber recalado en el poderoso club de Turín, hubo otro equipo al que fue ofrecido pero se negó a contar con sus servicios.



Jorge Mendes, representante del astro luso, tiene una amplia cartera de clientes alrededor de las cinco grandes ligas de Europa. Fue al momento de cerrar las negociaciones de renovación de Faouzi Ghoulam con el Napoli, cuando el empresario se lo propuso al presidente Aurelio De Laurentiis.



La portada del medio italiano así lo confirmó. El múltiple campeón europeo pudo haber jugado para el "Azzurri" junto a Carlo Ancelotti, el nuevo entrenador de la institución, y con el que mantiene una buena relación tras su paso por el Real Madrid.



Sin embargo, De Laurentiis fue determinante a la hora de rechazar al talentoso atacante luso. El club no podía cubrir los gastos.