En la octava jornada de los Super Mundiales de ciclismo, que se disputan en Glasgow, Escocia; debutará el pedalista sanjuanino Mateo Kalejman. Integrará el grupo de corredores que disputarán la prueba contrarreloj para la categoría sub23, que se desarrolla íntegramente en la ciudad de Stirling, ubicada en el centro de Escocia e históricamente famosa porque en el año 1297, William Wallace (cuya vida protagonizo en la película 'Corazón Valiente', el actor Mel Gibson) derrotó a los ingleses en La Battle of Bannockburn.

Kalejman que el año pasado fue doble campeón (crono y pelotón) en los Binacionales, corridos en San Luis; y durante este año fue subcampeón argentino, en el certamen de San Juan, y noveno en el Panamericano, dando cuatro años de ventaja; tendrá su primera experiencia mundialista en esta edición atípica de campeonatos que la UCI realiza por primera vez con todas las modalidades del ciclismo incluidas.

Mateo, junto a Juan Pablo Dotti, que disputará la contrarreloj de categoría elite, el viernes; arribó antenoche al país británico, y recién ayer tuvo contacto con el trazado donde se disputará la carrera. Según comentó el bolivarense, es "muy técnico". "Es un circuito con pendientes cortas, pero muy pronunciadas. Es una ciudad con mucho cuverio".

La prueba se largará a las 14.30 de Escocia (10.30 de Argentina). El circuito tiene una extensión de 36,4 kilometros y tiene un final en alto, que demandará el mayor esfuerzo para los pedalistas. Anoche, hasta el cierre de esta edición, la UCI no había dado la lista de inscriptos.

Gutiérrez, sin Mundial

Una rodada, ocurrida mientras entrenaba en el circuito de Glentress, dejo fuera del Mundial de MTB a Inés Gutierrez. La sanjuanina, por consecuencia de la caída sufrió la fractura de la clavícula. Ayer, cuando esperaba el alta en el hospital de Glasgow, conto a Diario de Cuyo Web que en un sector donde quería perfeccionar un salto, no pudo hacerlo: "Me faltó impulso y cuando caí, la bicicleta rebotó y me sacó del circuito", explicó apesadumbrada.

CAMBIO DE CHIP

Sagan entrenó ayer en su MTB

A principios de año, cuando corrió la Vuelta a San Juan, Peter Sagan (triple campeón mundial de ruta 2016, 17 y 18; y campeón mundial junior de MTB 2008) hizo público su decisión de retirarse del ciclismo en ruta para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, en la disciplina de las ruedas 'gordas'. Y, para cumplir con el objetivo de vestir la casaca eslovaca en las olimpíadas, comenzó ayer su reconocimiento de la pista de Glentress donde participará del Mundial de MTB.

Con todo el apoyo del equipo Specialized Factory Racing, salió a descifrar los secretos que tiene el trazado donde hoy se disputará la prueba por equipos. Mañana el Short Track (carrera corta), y el sábado la de XCO (cross country).