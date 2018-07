Por Marcos Carrizo - DIARIO DE CUYO

Ni el frío, 0,4 grados marcaba el termómetro, ni la espesa niebla pudieron frenar a más de cincuenta pilotos que desafiando la gélida mañana vallista pusieron ganas y enfrentaron los casi 250 km de recorrido de la Primera Baja Argentina. No faltó nada en esta carrera y los propios pilotos que participaron así lo evidenciaron en sus rostros que a pesar de la fatiga no disimularon en elogios para con el trazado, la organización y el público que los acompaño en diferentes puntos del trayecto.

La carrera arrancó puntualmente a las 9 de la mañana, a pesar de que la visibilidad no era la mejor, fueron las motos que abrieron huella y aceleraron en algunas partes a fondo, ya que el terreno lo permitía, al igual que ayer los primeros kilómetros fueron en inmediaciones de la Villa San Agustín para encarar hacia el noreste del departamento por una recta bastante larga, casi disimulando lo que más adelante sería el verdadero espíritu de la “Baja Argentina”, el lecho de un rio seco en donde no se podía encontrar una sola piedra, una superficie bastante poco común teniendo en cuenta la geografía vallista, serpenteo por casi 60 kilómetros formando zanjas en donde los vehículos parecían “scalectrix”, fueron dos vueltas de este extenuante circuito que no permitía desconcentración alguna ya que las barrancas que se formaron por la erosión de las lluvias de verano se cerraban formando paredones de casi tres metros.

El frio acompaño toda la prueba, la niebla se levantó cuando ya se recorría la segunda vuelta del mismo. La organización fue impecable, teniendo en cuenta la cantidad de kilómetrosque tuvieron que recorrer solo se informó de un solo accidente que rápidamente fue asistido por el equipo de rescate médico, algunos competidores, sobre todo los de las motos, cuatriciclos y utv sufrieron el inclemente frio que no dio tregua.

La Baja Argentina se llevó un sobresaliente para ser su primera vez, la afición lo vivió a pleno, los organizadores satisfechos, habrá que esperar cual es el balance para saber si el año que viene se repite la experiencia.

El acorazado vallista

Entre medio de las Toyotas, los UTV de grandes cilindradas, los buggies y la TrophyTruck, se podía distinguir un viejo Ford Falcón modelo 73, con motor original, por supuesto mejorado para carrera pero que llamaba la atención, su conductor, Juan José Victoria, lo acompañaban sus amigos liderado por el mecánico Ponce, el preparador, el mecánico del pueblo.

Finalmente la incógnita se develo cuando en la grilla el Falcón se preparó y salió a toda velocidad, grande fue la sorpresa cuando el binomio apareció mezclado entre máquinas de más de 300 hp, los locales lo aplaudieron a rabiar, así como el Dakar tiene el Rastrojero cordobés, los vallistas tienen en la Baja Argentina, el falcón del “Pájaro” Victoria.

