Armado. La cancha en el Cantoni ya está en su segunda fase de armado. Ahora colocaron la base de trozos de ladrillo sobre la que se asentará finalmente el polvo de ladrillo. Deberá estar lista para el próximo miércoles.

Se viene septiembre y se viene la Copa Davis. La serie entre Argentina y Colombia, la última que se jugará con el formato tradicional pues el certamen cambiará el año que viene de la mano de Piqué, está a la vuelta de la esquina. Así, desde la Federación Sanjuanina de Tenis anunciaron el cronograma de actividades, que entre otros aspectos indica que los entrenamientos en el Cantoni comenzarán el 10 de septiembre y que los partidos de singles, el viernes 14 y el domingo 15 se llevarán a cabo desde las 11; a la vez que la jornada de dobles comenzará a las 12.



Mientras que el armado de la cancha avanza a paso firme y deberá estar lista para el próximo 5 de septiembre, el presidente de la Federación Sanjuanina de Tenis, Rubén Bueno, adelantó algunos aspectos del cronograma, que de todas maneras puede sufrir leves modificaciones.



Por el momento, el equipo colombiano arribará el 8 de septiembre sobre el mediodía y por la tarde lo harán Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Willy Cañas, los capitanes de Argentina. Los jugadores albicelestes, que aún no son confirmados, arribarán el domingo 9 de septiembre.



Si bien Colombia abrirá las prácticas en el San Juan Lawn Tenis, los entrenamientos combinados en el estadio Aldo Cantoni comenzarán el 10 de septiembre. En principio se realizarán en doble turno, con sesiones que se extenderán desde las 9,15 hasta las 19,15.



El 11 de septiembre, aprovechando que habrá asueto por el Día del Maestro, se llevará a cabo el Kids Day, una actividad que consiste en que los chicos puedan asistir a los entrenamientos y de paso poder jugar al tenis en la calle. Esa misma semana está previsto que se lleve a cabo el Pro Am, un encuentro de tenis en las instalaciones del San Juan LT con la presencia de exjugadores, periodistas y funcionarios.



A su vez, la previa de los partidos tendrá el sorteo para definir los enfrentamientos de la serie. Esta ceremonia se desarrollará el jueves 13 sobre el mediodía, en un hotel de Desamparados.



En tanto, los choques de singles se jugarán el viernes desde las 11. A diferencia de la serie de Grupo Americano que se disputó en abril, esta vez los partidos serán al mejor de cinco sets, por lo que las jornadas podrían ser mucho más extensas aún. El dobles se hará el sábado a las 12; y el domingo, los últimos dos singles de la serie se jugarán a partir de las 11.



Este cruce, que hasta los cambios anunciados hace unas semanas iba a ser una definición de play off para regresar al Grupo Mundial, ahora tendrá otro objetivo. Es que en 2019 Argentina y Colombia deberán buscar una nueva clasificación en fase de grupos, por lo que la serie en San Juan servirá entonces para tratar de convertirse en cabeza de serie el año que viene.



El equipo



El próximo lunes y en las instalaciones del Cenard, los capitanes argentinos anunciarán el equipo para enfrentar a Colombia. Tal como lo anticipó Gaudio, se presume que estarán Diego Schwartzman, Guido Pella, Horacio Zeballos y algunos creen que también Máximo González.



De estreno



Durante la semana de Copa Davis, las autoridades de la Federación Sanjuanina de Tenis y de la Secretaría de Deportes aprovecharán para inaugurarán las obras de iluminación en las canchas de dos clubes, las del Banco Hispano (domingo 9) y el Lawn Tennis (jueves 13).

Los 5 del rival ya están definidos

El capitán del equipo de Colombia, Pablo González, anunció los jugadores que afrontarán la serie ante Argentina. Y como líder aparece Daniel Galán, 184 en el mundo y quien suma su tercera convocatoria en la competición, piezas clave ante Barbados y Brasil esta temporada.



Junto a Galán (foto), estarán en singles Santiago Giraldo, 337 del mundo y quien acumula 26 victorias y 16 derrotas en 27 convocatorias; y Nicolás Mejía, quien recibe el llamado al equipo nacional de mayores por primera vez y está cuarto en el ranking juvenil.



El equipo lo complementan los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, quienes juegan juntos en Copa Davis desde 2011 y han ganado 9 puntos.