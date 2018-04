Agustín Calleri, el ex tenista profesional que supo representar al país de la mejor manera, está en San Juan viviendo la Copa Davis. Toda su experiencia lograda en el tenis lo llevó hoy a ser un fuerte candidato por la oposición en las elecciones de la AAT (Asociación Argentina de Tenis) que se avecinan. El ex tenista y actual diputado nacional por la provincia de Córdoba valoró el hecho que San Juan haya sido elegida como sede y contó sobre sus propuestas. "La Copa Davis en el interior siempre es un plus, porque la gente se agolpa más, es más apasionada, es diferente al público porteño que ya está acostumbrado a estos eventos", contó el oriundo de Río Cuarto.



Mucho le costó a la provincia instalar la cancha de polvo de ladrillo y en esa evaluación, Calleri analizó: "San Juan ha respondido de una manera espectacular. La organización trabaja de gran manera, la cancha está bien, está firme, para ser una cancha nueva está en buena forma".



Mientras esperaba el segundo match del día, Calleri valoró también el colorido del público y su gran comportamiento: "Es una fiesta lo que estamos viviendo, es un partido de tenis y hay que tratarlo como tal, no es fútbol ni es guerra", valoró.



Candidato por la lista opositora, Calleri evaluó el presente del tenis argentino y sus preocupaciones: "El tenis argentino está muy bien a nivel profesional, pero nos preocupa cómo ha decaído la cantidad de jugadores juniors. El tenis social también cayó mucho y hoy los chicos comienzan a buscar otras alternativas. Estamos preocupados porque ha mermado la cantidad de tenistas de esas edades y esos son los jugadores que después se forman para ser profesionales", analizó y sobre eso, el riocuartense sabe entonces cuál es la propuesta para que los chicos se vuelquen a la disciplina: "Hay que apostarle mucho al interior, la mayoría de los grandes tenistas salieron de las provincias, hay que trabajar con las federaciones, armar nuevos Futures y Challengers, esta Copa debe ser usada no sólo económicamente sino también para contagiar, que los chicos comiencen a involucrarse en el tenis, que sepan que no es elitista, cualquiera lo puede trabajar.

Corazones divididos entre el tenis y Rosario Central

Todos son rosarinos. Ana y Rodolfo son fanáticos del tenis y alientan a la selección cada vez que pueden. Miriam y Mario son un matrimonio amigo que si bien no son muy seguidores de este deporte, son fanáticos de Rosario Central. A la hora de elegir a sus ídolos, Ana eligió al "Peque" Schwartzman, en tanto que Mario bromeó: "Mi ídolo es Marco Ruben" haciendo referencia al delantero canalla.

Santafesinos y seguidores

Jorge Otaduy, Mario Tell, Guillermo Alesina y Daniel Serra llegaron desde Santa Fe para alentar a Argentina. Siguen la Davis a donde va, incluso dos de ellos estuvieron alentando en Croacia. Todos juegan al tenis en San Jorge.

Los chilenos, con ganas de probar el vino sanjuanino

Alfredo y José Pablo Harz, junto a Fernando Jiménez y Marcelo Ríos, llegaron desde Santiago para alentar a su selección y conocer San Juan. "Queremos conocer la noche sanjuanina y probar el vino de acá", contaron mientras tomaban cerveza artesanal. Todos valoraron el crecimiento de San Juan como plaza deportiva; contaron que antes viajaban a Mendoza a ver los grandes eventos deportivos.

Un fin de semana a puro tenis y algo más

Daniel Calderón y Cristian Rodríguez, apenas se enteraron que la serie entre Argentina y Chile se jugaría en San Juan, sacaron su vuelo para estar presente en estas tierras. Dijeron que aprovecharían el fin de semana para conocer la noche local, además, elogiaron la calidez de los sanjuaninos: "Son muy cordiales", dijeron.

Hermandad en el Fan Fest

Miguel Leiva llegó desde Carlos Paz junto a su familia y pintó un trapo para la ocasión; en el Fan Fest conoció a Leonardo Sánchez, quien vino desde Santiago para alentar a su selección. Los dos posaron para la foto para demostrar la hermandad, aunque el cordobés reconoció una pica de rivalidad por el Mundial del 2014.

Desde Luján de Cuyo siguiendo la pasión

Los hermanos Marcelo y Eduardo Álvarez junto a Joaquín aprovecharon el viernes para visitar San Juan y ver el deporte que tanto los apasiona. "Vinimos por el día y vivimos una gran fiesta", contaron los mayores quienes practican tenis en el Club Vistalba de la vecina provincia y que buscan contagiar al menor también a la práctica de la disciplina.