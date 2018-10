El mejor. Barcelona de España es, hoy por hoy, el mejor equipo del mundo. El que más veces ha ganado la Copa Intercontinental. Tiene a los sanjuaninos Pablo Álvarez y Matías Pascual. Todo un lujo su presencia en San Juan.





Ayer fue confirmado oficialmente. Es un lujo por donde se lo mire. Lo mejor del hockey sobre patines mundial estará en San Juan. Será entre el 14 y 16 de diciembre. ¿Motivo? Se jugará en nuestra provincia la Copa Intercontinental de este deporte. El "Final Four" como lo denominan allá, en Europa. Es que son cuatro los participantes. Campeón y subcampeón europeo. Y campeón y subcampeón sudamericano. Estarán Barcelona de España y Porto de Portugal, por el Viejo Mundo, y Murialdo de Mendoza con Concepción por Sudamérica.



Es otro esfuerzo más de la loable política deportiva de San Juan. Aún no ha sido determinado el fixture, pero se tienen que enfrentar en semifinales Barcelona-Concepción y Murialdo-Porto y los ganadores jugar la final por el título.



La otra novedad es que habrá Copa Intercontinental para las chicas, todo con el mismo sistema de los varones. Los equipos que participarán en esta divisional son Gijón de España, Benfica de Portugal, Concepción y Andes Talleres de Mendoza.



Y, por si fuera poco, ese fin de semana frenético de hockey tendrá la definición del tradicional torneo de mini que anualmente organiza la Bancaria y en la que aparecen los premios DIARIO DE CUYO. Es intención de la organización ir mezclando la actividad, seguro con tribunas colmadas en el coliseo sanjuanino.



Entre los datos a tener en cuenta está que en el Barcelona juegan los sanjuaninos Pablo Álvarez y Matías Pascual, ambos integrantes el último Mundial de la Selección Argentina. Y en el Porto está "Nalo" García, otro albiceleste. Claro, Concepción no se queda atrás porque irá con David Páez como bandera.



Un torneo para ir esperando desde hoy mismo. Otra gala del hockey sobre patines mundial en el "Cantoni". Imperdible.

UVT, el único

Sólo una vez un equipo sanjuanino pudo ganar la Copa Intercontinental de hockey sobre patines. Ese equipo es la UVT que, en el año 1985, derrotó justamente al Barcelona -siempre histórico y grande- nada más ni nada menos que en el estadio "Aldo Cantoni".



Fueron dos partidos. Uno se jugó el 23 de agosto y el otro al día siguiente. No hubo motivo de desempate porque el equipo Granate dirigido por Miguel Gómez ganó 5-3 y 5-4 respectivamente. Oscar Hidalgo, Mario Agüero, y José L. Alessi, algunos nombres de aquella epopeya.